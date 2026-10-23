سرویس سیاسی-

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با هشت ماه گذشته از توانمندی بالا و یک بانک اطلاعاتی کامل از تأسیسات راهبردی کشورهای منطقه برخوردارند.

حسن‌ هانی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و‌گو با کیهان با اشاره به اینکه نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز قرار دارد، اظهار کرد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب لیکود به رهبری نتانیاهو شانس پایینی برای به دست گرفتن اکثریت در انتخابات مجلس رژیم صهیونیستی(کنست) دارد که چند روز دیگر برگزار می‌شود. این احتمال وجود دارد که لیکود کرسی‌های لازم برای تشکیل حکومت را به دست نیاورد و ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر شود؛ مسئله‌ای که برای نتانیاهو و بقای او در قدرت بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود.

وی افزود: به همین دلیل نتانیاهو اکنون تلاش می‌کند از طریق تحرکات و تحریکات علیه ایران، جنگی جدید در منطقه ‌ایجاد کند تا انتخابات کنست را که قرار است پنجم آبان برگزار شود به تأخیر بیندازد.

پارادوکس رفتار ترامپ و نتانیاهو

هانی‌زاده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، آمریکا نیز در آستانه انتخابات مهم میان‌دوره‌ای کنگره قرار دارد و دونالد ترامپ تلاش می‌کند فضا را هم در حوزه انرژی و بازارهای جهانی و هم در حوزه سیاسی، امنیتی و نظامی مدیریت کند. او نمی‌تواند دست به ریسک جدیدی علیه ایران بزند که عواقب آن برای آمریکا بسیار هزینه‌بردار باشد. بنابراین یک پارادوکس در رفتار ترامپ و نتانیاهو وجود دارد؛ یکی به دنبال جنگ است و دیگری نمی‌تواند ریسک آن را بپذیرد.

اظهارات سرلشکر رضایی؛

برگ برنده‌ای بالاتر از تنگه هرمز

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: پاسخی که سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره هدف قرار دادن تأسیسات هوش مصنوعی آمریکا و کشورهای منطقه و کابل ارتباطی شرق و غرب داد، بسیار مهم و اثرگذاری بالایی در تصمیمات مشترک نتانیاهو و ترامپ ایجاد کرده است. کابل ارتباطی شرق و غرب که از خلیج‌فارس عبور می‌کند، پروژه‌ای بسیار مهم است که اگر مورد حمله قرار گیرد، تمام ارتباطات و اتصالات بین بانکی و ارتباطات بین دو قاره اروپا و آسیا و همچنین تا شمال آفریقا قطع خواهد شد و این یک فاجعه بزرگ جهانی به لحاظ ارتباط بین بانکی و ارتباط بین شرق و غرب ایجاد می‌کند. وی افزود: بنابراین این اظهارات اثر خود را باقی گذاشته و ایران در کنار تنگه هرمز، برگ برنده‌ای دیگری نیز در دست دارد. تنگه هرمز اکنون توسط نیروی دریایی ایران بسته شده و امکان عبور و مرور کشتی‌ها به راحتی میسر نیست. از سوی دیگر، اگر جنگ صورت گیرد و کابل مهم ارتباطی شرق و غرب از طریق خلیج‌فارس قطع شود، فاجعه بزرگ اقتصادی، مالی و امنیتی به وجود خواهد آمد. طبیعی است که آمریکایی‌ها در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

هانی‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل به نظر می‌رسد اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی اثر خود را گذاشته و دشمن در حمله به ایران با تردید جدی مواجه شده است، گرچه احتمال وقوع هر سناریویی وجود دارد.

نمایش توانمندی موشکی؛

اقدامی بی‌سابقه در شرایط جنگی

وی افزود: اخیراً اتفاقی در ایران رخ داد و رسانه ملی برای نخستین بار تصاویری از فضای شهرک‌های تولید موشک‌های بالستیک و همچنین مراکز تولید انبوه پهپادهای رزمی و هجومی ایران منتشر کرد. این برای اولین بار در یک کشور و آن هم در شرایط جنگی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی بالا در رابطه با هرگونه اتفاقی است که علیه ایران رخ دهد. هانی‌زاده خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با هشت ماه گذشته از توانمندی بالا و یک بانک اطلاعاتی کامل از تأسیسات راهبردی کشورهای منطقه برخوردارند. اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، طبیعتاً تمام این تأسیسات، از جمله تأسیسات راهبردی رژیم صهیونیستی، مورد حمله قرار خواهد گرفت.

حضور قریب به 240 شب در خیابان‌ها؛

رویدادی بی‌سابقه در تاریخ جهان

هانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر، حضور مردم ایران در خیابان‌ها برای دفاع از جمهوری اسلامی به قریب به 240 شب رسیده است. این در تاریخ جهان بی‌سابقه است که ملتی بیش از هفت ماه در کف خیابان‌ها آمادگی خود را برای دفاع از کشورشان نشان دهند. مانورهای جان‌فداییان که در سراسر شهرهای ایران برگزار شده، نشانه آمادگی کامل رزمی ملت، حاکمیت و نیروهای مسلح برای دفاع از ایران اسلامی است.