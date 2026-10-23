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کد خبر: ۳۴۰۵۶۷
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
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بازتاب بیلبورد زندانی شدن ترامپ در تهران

کمپین فرهنگی و تبلیغی «ندیدن این صحنه جرم است» که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران، طراحی و به اجرا درآمده، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های جهان داشت.
به گزارش خبرنگار کیهان، این کمپین که در میدان تجریش تهران اجرا شده یک بیلبورد سه بعدی است نشان‌دهنده یک سلول زندان است که در آن ترامپ زندانی است. نکته جالب توجه در این اثر نه فقط فضای سه بعدی سلول زندان بلکه وجود فردی است که مانند ترامپ‌ گریم شده و در آن سلول قرار دارد و حرکت می‌کند.
بازتاب جهانی نمایش ترامپ پشت میله‌های زندان در تهران، قابل‌توجه بوده است. رسانه‌هایی نظیر خبرگزاری فرانسه در بیان این کمپین به این نکته اشاره کردند که این رویداد صرفاً یک تصویر روی بیلبورد نبود؛ یک بازیگر با ماسک شبیه دونالد ترامپ درون سلولی سه‌بعدی و نمادین قرار گرفته بود که در میدان تجریش تهران به نمایش درآمد. گزارش خبرگزاری فرانسه درباره نصب این سازه سه‌بعدی، واکنش رهگذران و پیام‌های ضدآمریکایی در رسانه‌هایی مانند تایمز‌آو اسرائیل و عرب‌نیوز نیز بازتاب یافت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار گزارش تصویری و ویدئویی، نمایش بازیگرِ شبیه ترامپ در سلول زندان را پوشش داد که ویدئوی آن از طریق رسانه‌های دیگر نیز بازنشر شد. سایت روزنامه گاردین انگلیس، اکونومیک تایمز هند، الجزیره انگلیسی و روزنامه داون پاکستان، رسانه البوابه. 

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