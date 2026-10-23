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کد خبر: ۳۴۰۵۶۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
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حمایت بازیگران سینما از نویسنده حامی فلسطین

پل مسکال و دیزی ادگار- جونز از جمله بازیگرانی هستند که پس از ممنوعیت انتشار کتاب‌های «سالی رونی» در بریتانیا، از او حمایت کردند و خواستار تغییر مسیر دولت بریتانیا شدند.
پل مسکال و دیزی ادگار- جونز بازیگران سریال تلویزیونی «مردم عادی» که با اقتباس از کتابی به همین نام از سالی رونی ساخته شد و هر دوی آنها را به شهرت رساند، از این نویسنده که انتشار کتاب‌هایش در انگلستان ممنوع شده ‌است، حمایت کردند. این ۲ بازیگر در کنار بسیاری دیگر، از جمله جسی باکلی، هم‌بازی مسکال در سریال «همنت» که برنده‌ جایزه اسکار شد، نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلستان امضا کرده‌اند و به حمایت از رونی پرداختند که کتاب‌هایش از فروش در این کشور منع شده‌ است آن هم به بهانه حمایت وی از گروه «اقدام برای فلسطین».
به این نویسنده ایرلندی گفته شده است که انتشار آینده آثارش در انگلستان می‌تواند «جرم جنائی جدی» محسوب شود، زیرا او از حق امتیاز خود برای حمایت از «اقدام برای فلسطین» استفاده کرده است. این نویسنده به صراحت اعلام کرد که به حمایت از این گروه طرفدار فلسطین ادامه خواهد داد.

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