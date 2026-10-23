مجیدی: کفشداری حرم رضوی مدرسه تواضع است

مجید مجیدی، کارگردان سینما، خدمت در کفشداری حرم امام رضا(ع) را فرصتی برای تمرین تواضع، ایثار و شناخت ارزش خدمت به دیگران دانست و گفت تجربه حضور افتخاری‌اش در این بخش، تأثیری ماندگار بر او گذاشته است.

مجیدی در پیامی تصویری به آیین نکوداشت بزرگان عرصه فرهنگ و هنر رضوی در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی، با اشاره به آشنایی خود با خادمان کفشداری گفت افراد با مشاغل و جایگاه‌های اجتماعی متفاوت، از معلم و پزشک تا مهندس و مدیر، در کنار فعالیت‌های روزمره خود به زائران خدمت می‌کنند. به گفته او، این خدمت برای بسیاری از خادمان نه شغلی درآمدزا، بلکه اقدامی برخاسته از ارادت به امام رضا(ع) است.

مجیدی یکی از نمونه‌های تأثیرگذار این خدمت را رفتار معلمی دانست که کفش دانش‌آموزانش را در حرم با احترام دریافت می‌کرد و تحویل می‌داد. او گفت این تجربه برای دانش‌آموزان نیز جالب بود و نشان می‌داد که تواضع و احترام به دیگران می‌تواند فراتر از جایگاه شغلی و اجتماعی افراد معنا پیدا کند.

این کارگردان با اشاره به تجربه شخصی خود افزود حدود دو سال پیش، یک روز به‌صورت افتخاری و برای چهار ساعت در کفشداری حرم خدمت کرده است؛ تجربه‌ای که به گفته او، با وجود کوتاهی، احساس معنوی عمیقی برایش به همراه داشت و پس از پایان شیفت نیز در ذهنش باقی ماند.

در ادامه این مراسم، رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم مطهر رضوی، با اشاره به حضور گسترده زائران در روزهای شلوغ مشهد گفت پیوند مردم با امام رضا(ع) ظرفیتی فرهنگی و معنوی است که هنوز به‌اندازه کافی به مخاطبان جهانی معرفی نشده است. او از مجیدی و دیگر هنرمندان خواست جلوه‌های دلدادگی زائران و تجربه‌های معنوی حرم را با زبان هنر به مخاطبان در ایران و جهان منتقل کنند.

خوراکیان همچنین معماری، تزیینات و دیگر عناصر هنری حرم رضوی را بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی این مجموعه دانست و تأکید کرد برای معرفی ظرفیت معنوی آن به جهان، نیازی به اغراق نیست؛ خودِ روایت‌های واقعی زائران و خادمان می‌تواند تأثیرگذار باشد.