کارگردان مستند «باتلاق یانکی‌ها» گفت: این مستند آینه‌ای در برابر غرب است تا مشخص شود رسانه‌ها و منابع غربی در‌باره جنگ تحمیلی آمریکا به ایران چه گفته‌اند و چه اهدافی مطرح بوده است.

علیرضا صمدی‌، کارگردان « باتلاق یانکی‌ها‌» در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با تشریح ایده شکل‌گیری و ساخت این اثر گفت: این مستند در‌باره جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران است و ایده تولید آن از زمانی شکل گرفت که با وجود حجم گسترده بمباران‌ها‌، ‌ایران همچنان توانایی اداره‌ کشور‌،‌ پاسخگویی به حملات و تاثیرگذاری بر روند جنگ را داشت.

وی افزود: در روزهای نخست جنگ، فضای تبلیغاتی آمریکا به گونه‌ای بود که گویی کار ایران بزودی تمام می‌شود و کشورمان سمت سقوط و تسلیم پیش می‌رود، اما با گذشت زمان، چنین اتفاقی رخ نداد و حتی اهداف مطرح شده از سوی آمریکا نیز تغییر کرد، همین مسئله، این پرسش را مطرح می‌کرد که چگونه جنگی که قرار بود با پیروزی سريع به پایان برسد، ‌به وضعیتی تبدیل شد که طرف آغاز‌کننده جنگ با چالش‌های جدی مواجه شده است.

صمدی با بیان رویکرد محتوایی مستند «باتلاق یانکی‌ها» گفت: برای ما مهم‌ بود که جنگ را فقط از زاویه تعداد بمباران‌ها و قدرت تسلیحاتی طرفین بررسی نکنیم‌، بلکه ببینیم این جنگ تا چه اندازه به اهدافی که برای آن تعریف شده بود، نزدیک شده است‌، به همین دلیل تلاش کردیم در بررسی تحولات جنگ تا جای ممکن از منابع غیرایرانی و رسانه‌های معتبر غربی استفاده کنیم.

کارگردان فیلم مستند «باتلاق یانکی‌ها» خاطرنشان کرد: نسخه نهائی این مستند آماده شده است و بزودی از تلویزیون پخش خواهد شد.