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کد خبر: ۳۴۰۵۶۳
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
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جشنواره فیلم کوتاه تهران با همه حواشی به پایان رسید

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پنجشنبه ۳۰ مهرماه با برگزاری مراسم اختتامیه در برج میلاد به کار خود پایان داد. این دوره از جشنواره که از ۲۵ مهر در پردیس سینماگالری ملت آغاز شده بود، در کنار نمایش آثار سینمای ایران و فیلم‌های بین‌المللی، با حواشی پیرامون وضعیت عفاف و حجاب در فضای پردیس ملت و انتقادهای جدی از محتوای برخی فیلم‌های روی پرده همراه بود.
در مراسم اختتامیه، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی شدند. در بخش سینمای ایران، فیلم «گوره» به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده و تهیه‌کنندگی محسن خباز، جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد. جایزه بزرگ جشنواره نیز به فیلم «مزامیر اندوه» ساخته یوسف کارگر رسید؛ اثری که برای معرفی به آکادمی اسکار انتخاب شد. جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به فیلم «آدم» تعلق گرفت.
در بخش‌های دیگر، جایزه بهترین فیلم مستند به «احتضار» ساخته حبیب علوانی و جایزه بهترین فیلم پویانمایی به «مثل دوست، مثل گوزن» ساخته مالک اقبالی رسید. همچنین امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست» جایزه بخش نگاه ملی را دریافت کرد. در بخش بین‌الملل نیز آثاری از دانمارک، روسیه، آلمان و شیلی در بخش‌های مختلف برگزیده شدند.

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