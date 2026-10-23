همتی: برای واردات تا بعد از دولت ترامپ نیز ذخیره ارزی داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت ذخایر ارزی گفت: می‌توانیم واردات کشور تا پایان دولت ترامپ و بیشتر از آن را تامین کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی در فضای مجازی با اشاره به مصاحبه خود با رسانه خارجی بلومبرگ نوشت: آمریکایی‌ها با عملیات طرد اقتصادی و تنگ کردن حلقه محاصره علیه ایران وعده فروپاشی اقتصادی ایران در ظرف دو هفته را داده بودند که به‌رغم فشار اقتصادی سنگین به مردم، در هدف اصلی خود توفیقی نداشتند و نشان داد این ایده توهمی بیش نبود.

او یادآور شد که در پاسخ به سؤالی درباره کاهش درآمد‌های نفتی نیز تاکید کردم: درآمد نفت سهم عمده‌ای در بودجه ندارد و دولت مصمم است از طریق سایر منابع ریالی نظیر فروش دارایی و اصلاحات لازم در بخش انرژی و صادرات فرآورده نفتی، کسری بودجه را تامین کند.

درخصوص بخش ارزی آن ضمن اینکه هنوز وصولی ارز صادرات نفتی را داریم، برای ادامه هم تمهیدات لازم را

انجام داده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در پاسخ به سؤال میزان ذخایر بانک مرکزی هم گفتم ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم.

تزریق دلار سنگین به بازار کالای اساسی

همتی پیش از این نیز با اشاره به برنامه ارزی بانک مرکزی برای ادامه سال، میزان ارز پیش‌بینی‌شده برای تأمین واردات در نیمه دوم سال را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گفته وی، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی از جمله محورهای مهم سیاست ارزی کشور است و در این زمینه، هماهنگی با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.

بر اساس ارقام اعلام‌ شده، بانک مرکزی تأمین ۲۷ میلیارد دلار ارز را از ابتدای سال تاکنون گزارش کرده و برای ادامه سال نیز برنامه تأمین ۲۰ میلیارد دلار دیگر را در نظر گرفته است.

سیگنال جدید به بازار دلار

از سوی دیگر خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک آمادگی دارد سقف کلی عرضه اسکناس دلار به بازار را تا سه میلیارد دلار افزایش دهد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که برای تأمین نیازهای ارزی بازار با محدودیت عرضه مواجه نیست.

پیش‌تر این بانک اعلام کرده بود که تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس از طریق بانک‌ها عرضه می‌شود و هر فرد می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار دلار از بانک‌های منتخب دلار بخرد.‌

در مرحله‌ اول نیز قرار بر عرضه یک میلیارد دلار بود که تاکنون این میزان پاسخگوی بازار بوده است.

در حال حاضر هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند هر میزان دلار تا سقف ۱۰ هزار دلار را خریداری کند و محدودیتی برای افرادی که بخواهند کمتر از ۱۰ هزار دلار خریداری کنند

وجود ندارد.