قیمت نفت از ۱۱۷ دلار عبور کرد ریزش سهام فناوری آمریکا در سایه شوک نفتی

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازارهای جهانی برخلاف خواسته‌های ترامپ به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید و در پی تهدیدهای ایران، سهام فناوری و هوش مصنوعی با موجی از فروش سهام مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت نفت پس از جهش حدود چهار درصدی در روز پنجشنبه در معاملات دیروز جمعه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و در سطح بالاترین رقم پنج‌ماهه خود قرار گرفت.

قیمت نفت برنت دیروز و تا زمان تنظیم این گزارش از ۱۱۷ دلار به ازای هر بشکه گذشت. این رقم برابر با بیشترین قیمت نفت برنت آتی پس از شروع جنگ رمضان است. نفت برنت پنج ماه پیش در نیمه اردیبهشت این سطح قیمتی را تجربه کرده بود.

همزمان با ۱۱۵ دلاری شدن قیمت نفت برنت، بورس‌های آمریکا و آسیا یکدست قرمزپوش شده و رکوردهای منفی بی‌سابقه‌ای در حال ثبت است.

تشدید نگرانی‌ها درباره عرضه ناشی از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و افزایش تنش‌ها در مسیرهای راهبردی انتقال نفت، از جمله تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای ایران برای حمله به مراکز هوش مصنوعی و شاهرگ‌های انرژی و ارتباطاتی منطقه، از جمله عوامل افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر بوده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شرکت آرامکوی عربستان به کارکنان خود دستور داده است ساختمان مرکزی این شرکت در ظهران را تخلیه کنند.

در همین حال، تعطیلی یک خط لوله نفت در لیبی نیز به کاهش تولید از میدان‌های حماده و طاهره منجر شده است. عاملی که نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه جهانی را تشدید می‌کند.

با وجود رشد اخیر قیمت‌ها، تحولات مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از ترفندهای آمریکایی‌ها است که برای مهار انتظارات قیمتی به آن امید بسته‌اند.

ریزش سهام فناوری در سایه شوک نفتی

بازارهای مالی جهانی هم در پی تشدید نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی و افزایش تنش‌های خاورمیانه با موجی از فروش سهام مواجه شدند. در روزهای گذشته، مسئولان ارشد ایرانی درباره حمله به مراکز انرژی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی و همچنین اختلال در کابل‌های انتقال داده عبوری از خلیج‌فارس در صورت آغاز دور جدید جنگ هشدار داده‌اند.

به گزارش ایبنا، بازارهای بورس دیروز جمعه همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، روز پر نوسانی را پشت سر گذاشتند. افت سهام شرکت‌های فناوری، جهش قیمت نفت و هجوم سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری آمریکا، از افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی حکایت دارد. وضعیتی که بار دیگر احتمال رکود تورمی و دشواری تصمیم‌گیری برای فدرال ‌رزرو را در کانون توجه بازارها قرار داده است.

در معاملات پنجشنبه هم شاخص نزدک با افت

دو و شش دهم درصدی به ۲۶ هزار واحد رسید و شدیدترین کاهش روزانه خود از اوایل ژوئن (خرداد) را ثبت کرد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت یک و دو دهم درصدی در سطح ۷۶۶۳ واحد بسته شد. شاخص جهانی سهام نیز حدود

یک و سه دهم درصد کاهش یافت.

اگر اختلال در عرضه انرژی ادامه یابد، افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تولید شرکت‌ها را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. چنین وضعیتی، در صورت همراهی تورم بالا با کندشدن رشد اقتصادی، خطر رکود تورمی را افزایش می‌دهد.

از این رو، افت اخیر بورس آمریکا را نمی‌توان صرفاً واکنشی به عملکرد چند شرکت فناوری دانست. تلاقی تردید درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از ماندگاری تورم، فضای بازارهای جهانی را پیچیده‌تر کرده است.

اگر شوک انرژی تشدید شود، نوسان در بازار سهام و اوراق قرضه می‌تواند ادامه یابد. هرچند جهت حرکت بعدی بازارها به تحولات عرضه نفت، داده‌های تورمی و تصمیم‌های سیاست پولی آمریکا بستگی خواهد داشت.

موج تازه فشار بر اقتصاد آمریکا

ترامپ پیشتر قیمت 110 دلار را نقطه عطف برای اقتصادی این کشور فرض کرده بود در واقع این قیمت را برای اقتصاد این کشور ناموسی فرض کرده بود. حالا وب‌سایت آمریکایی مارکت‌ پلیس در گزارشی به پیامدهای افزایش قیمت نفت خام پرداخته است.

خبرگزاری فارس، به نقل از این رسانه نوشت: جنگ ایران و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، ریسک عرضه انرژی را افزایش داده است. این گذرگاه راهبردی پیش از بحران محل عبور حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع بود. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، تغییر مسیر نفتکش‌ها و نگرانی از حملات به زیرساخت‌های انرژی، قیمت نهائی نفت را بالا می‌برد. بنابراین، حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نیستند، از پیامدهای آن در بازار انرژی مصون نمی‌مانند.

نفت گران به‌سرعت بر قیمت سوخت اثر می‌گذارد و مسیر حمل‌ونقل و تولید به قیمت کالاها منتقل می‌شود. افزایش هزینه انرژی همچنین قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و شرکت‌ها را با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو کند.

درواقع جنگ در یک منطقه انرژی‌خیز می‌تواند به شوکی فراگیر در اقتصاد جهان تبدیل شود. شوکی که از تنگه هرمز آغاز می‌شود، اما اثر آن در تورم، تجارت، تولید و سفر خانوارها در کشورهای دوردست نیز نمایان می‌شود.

در آستانه تورم 4 درصدی

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، شوک انرژی ناشی از جنگ ایران همچنان بر بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا اثر داشته و شتاب‌ تورم آمریکا در مهرماه به حدود چهار درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.

نرخ تورم آمریکا در ماه سپتامبر (مهرماه) به سه و هفت دهم درصد رسید و از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت. افزایشی که با گسترش فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سیاست پولی فدرال رزرو را با چالش بیشتری مواجه کرده است.

بر اساس داده‌های جدید اداره آمار کار آمریکا که چهارشنبه گذشته منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل شش دهم درصد افزایش یافت. این رقم، تورم سالانه را از سه و چهار دهم درصد در ماه اوت به سه و هفت دهم درصد رساند. در حالی که اقتصاددانان افزایش سه و شش دهم درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

افزایش تورم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نگرانی‌ها درباره توان خرید خانوارها را تشدید کرده و عملکرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ را به یکی از موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان تبدیل کرده است.