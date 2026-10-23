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کد خبر: ۳۴۰۵۶۰
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
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مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد

واریز افزایش 50 درصدی کالابرگ به حساب 35 میلیون نفر

به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها‌، 35 میلیون و 120 هزار نفر از افزایش مبلغ کالابرگ برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسن نوروزی» مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز مبلغ 12 هزار و 250 میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر و خانوار‌های کم درآمد خبر داد.
به گفته وی، این مبلغ به منظور افزایش ماهانه 500 هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانوار، از مهرماه سال جاری برای 9 میلیون و 497 هزار و 248 خانوار، معادل 24 میلیون و 469 هزار و 815 نفر که نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در موعد مقرر اقدام نموده‌اند اختصاص یافته است.
نوروزی همچنین یادآور شد که پیش از این، کالابرگ افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به میزان پنج هزار و 300 میلیارد تومان برای 
10 میلیون و 600 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین و شارژ شده بود.
با جمع واریزی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و افرادی که در طرح جدید افزایش مبلغ کالابرگ در سامانه دولت من درخواست افزایش مبلغ کالابرگ داشته‌اند مجموعأ 35 میلیون و 120 هزار نفر از هموطنان با دریافت 17 هزار و 560 میلیارد تومان از افزایش مبلغ کالابرگ برخوردار شدند.

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