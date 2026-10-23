شهیدی که هزینه مراسمش را به فقرا بخشید (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم عبدالله باقری نیارکی، ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۱ در تهران متولد شد. وی از سال ۱۳۷۹ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. در آغاز خدمت عضو تیم رهایی گروگان بود، اما از سال ۱۳۸۳ به سپاه انصارالمهدی(عج) ملحق شد تا در تیم‌های حفاظت‌ اشخاص انجام وظیفه کند. از همان اوایل آغاز درگیری‌ها در سوریه عبدالله تلاش فراوانی برای سفر به سوریه داشت اما هربار فرماندهان سپاه انصار با درخواست وی مخالفت می‌کردند تا اینکه اولین‌بار در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برای یک مأموریت کوتاه سه‌روزه عازم شامات شد. اشتیاق شهید باقری برای بازگشت به سوریه پس از اولین اعزامش صدچندان شده بود. اعزام دوباره حاج عبدالله شش ماه طول کشید و در طول این مدت ایشان به هر دری می‌زد تا سریع‌تر به جبهه برگردد تا بالاخره در مهر سال ۹۴ دومین اعزام او رقم خورد و در یازدهمین روز پاییز دوباره راهی شد. رشادت‌های عبدالله باقری در نبرد به‌گونه‌ای بود که تنها ۲۰ روز پس از دومین اعزام در آخرین روز مهر سال ۱۳۹۴ همراه با امین کریمی‌ که از هم‌رزمانش در سپاه انصارالمهدی بود، در حومه شرقی شهر حلب به درجه رفیع شهادت رسید. شهید مدافع حرم عبدالله باقری، وصیت کرده بود: «برایم شب هفت و چهلم نگیرید و هزینه‌اش را به فقرا بدهید... پیراهنی که با آن برای امام حسین(علیه‌السلام) عزاداری کرده‌ام را روی پیکرم داخل قبر بگذارید.»