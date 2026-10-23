پنجمین قهرمانی متوالی تیم ملی والیبال نشسته ایران به 7 طلا،7 نقره و 8 برنز دیگر رسید

سرویس ورزشی-

کاروان ایران موفق به کسب 7 طلا، 7 نقره و 8 برنز در روز پنجم بازی‌های پاراآسیایی 2026 ناگویا شد.

در پنجمین روز از بازی‌های پاراآسیایی 2026، دیروز (جمعه اول آبان) نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود می‌رود. حاصل تلاش نمایندگان ایران کسب 7 طلا، 7 نقره و 8 برنز بود تا تعداد مدال‌های کاروان کشورمان به 102 برسد. مهدی اولاد، مهران نکویی‌مجد، الهام صالحی، تیم ملی والیبال نشسته مردان، ابوالفضل ظریف، علیرضا زارع و صادق بیت‌سیاح موفق به کسب مدال طلا شدند، حنان کعب عمیر، حسن باجولوند، محمدطاها بیگ‌رضایی، شهلا حدیدی، هرمز صیدی، تیم ملی والیبال نشسته بانوان و تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان به مدال نقره رسیدند و فرزانه سهرابی‌تبار، امیرحسین علیپور، فاطمه امیرزادگانی، تیم میکس ریکرو، تیم ملی فوتبال نابینایان، ابوالفضل ظریف، ابوالفضل ملک اولادی و محمدحسین کریمی نیز مدال برنز را به دست آوردند.

پنجمین طلای متوالی والیبال نشسته

در والیبال نشسته تیم ملی والیبال مردان ایران در فینال به مصاف قزاقستان رفت و این حریف را 3 بر صفر و با نتایج 25-17، 25-15 و 25-17 به پیروزی دست یافت و مدال طلا را کسب کرد. تیم ایران بدون از‌دست‌دادن حتی یک ست این عنوان را به خود اختصاص داد. تیم کشورمان در هر پنج دوره بازی‌های پاراآسیایی توانسته به مقام قهرمانی برسد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران هم دیروز در فینال بازی‌های پاراآسیایی مقابل چین صف‌آرایی کرد و در جدال با این حریف با نتیجه 3 بر صفر (25-22، 25-20 و 25-12) شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

5 طلا در مسابقات پارادوومیدانی

در پارا دوومیدانی، نمایندگان ایران نمایش موفقی داشتند و سبد مدال ایران را سنگین‌تر از قبل کردند. دیروز صادق بیت‌سیاح در رقابت پرتاب نیزه کلاس F40/F41 با رکورد 45.78 متر مقتدرانه قهرمان شد و یک طلای دیگر به سبد مدالی ایران اضافه کرد. روز جمعه همچنین علیرضا زارع در ماده دوی 200 متر مردان کلاس T35 با زمان 24.83 ثانیه به مدال طلا دست یافت رکورد آسیا را هم ارتقا داد.

فاطمه امیرزادگانی در رقابت پرش طول کلاس T12 با پرشی به طول 5.13 که بهتری رکورد شخصی‌اش نیز محسوب می‌شد، در رده سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد. در پرتاب نیزه کلاس F37/38 هرمز صیدی با رکورد 50.68 متر و کسب 1009 امتیاز، به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

در جریان رقابت پرتاب وزنه بانوان در کلاس F53/F54 هم، الهام صالحی با رکورد 6.79 متر به مقام نخست رسید و صاحب مدال طلا شد. همچنین شهلا حدیدی با رکورد 5.86 متر در رده دوم ایستاد و مدال نقره را کسب کرد.

در پرتاب وزنه کلاس F34 مهران نکویی‌مجد با رکورد 11.90 متر قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. همچنین محمدطاها بیگ‌رضایی با 11.79 متر بر سکوی دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در پرتاب دیسک کلاس F11، مهدی اولاد با رکورد 40.65 متر بر سکوی نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. همچنین حسن باجولوند با 40.43 متر نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت و امیرحسین علیپور نیز با 36.54 متر رتبه سوم را کسب کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

در رقابت پرتاب دیسک بانوان کلاس F51/52/53 ، حنان کعب عمیر ملی‌پوش کشورمان با رکورد 10.36 متر و کسب امتیاز 704 پس از ورزشکاری از عراق در رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. همچنین فرزانه سهرابی‌تبار دیگر نماینده کشورمان با رکورد 10.93 و کسب امتیاز 668 در رده سوم ایستاد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

طلای ظریف در پاراشنا

در پاراشنا، محمدحسین کریمی در فینال شنای 100 متر پروانه کلاس S12 به زمان 1:04.28 دقیقه در رده سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. ابوالفضل ظریف دیگر نماینده کشورمان در مرحله فینال رشته 100 متر کرال پشت مردان کلاس‌ S9 با زمان 1:04.26 دقیقه به مقام قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد. همچنین ملک اولادی نیز با زمان 1:07.88 دقیقه در رده سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

ابوالفضل ظریف در مرحله فینال 100 متر آزاد مردان کلاس S9 هم با رکورد 58.67 ثانیه در رده سوم قرار گرفت و یک مدال برنز دیگر برای ایران به ارمغان آورد.

مدال برنز تیم میکس ریکرو و بسکتبال با ویلچر

در پاراتیراندازی هم تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی در دیدار رده‌بندی مقابل هند قرار گرفت و در حالی که از این حریف عقب افتاده بود، اما 5 بر 4 پیروز شد و با کسب مقام سوم، مدال برنز را به خود اختصاص داد. تیم ریکرو دوبل ایران با ترکیب محدثه باباحبیب و سمیه رحیمی، در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم مغولستان رفت و با قبول شکست 6 بر 2

مقابل این حریف، از کسب مدال برنز باز ماند. در بسکتبال با ویلچر، تیم ملی مردان ایران در دیدار نهایی به مصاف ژاپن رفت و قبول شکست 55 بر 47 مقابل میزبان بازی‌های پاراآسیایی، به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره

شد.

مدال برنز فوتبال نابینایان با برتری برابر تایلند

در فوتبال نابینایان، ایران در دیدار رده‌بندی به مصاف تایلند رفت و با کسب برتری 2 بر یک مقابل این حریف، به مقام سوم رسید و مدال برنز را به خود اختصاص داد. امیرحسین رجب‌پور و مرتضی کریمی، گلزنان ایران در این بازی بودند.