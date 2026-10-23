پیروزی پرگل تراکتور و توقف استقلال در یزد

هفته دهم لیگ برتر فوتبال با پیروزی تراکتور برابر صنعت نفت، برتری خیبر مقابل گل‌گهر و تساوی استقلال و چادرملو آغاز شد.

بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با انجام چهار دیدار آغاز شد. در نخستین دیدار این هفته، تراکتور در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز با نتیجه سه بر صفر صنعت نفت آبادان را شکست داد. امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۴، شهریار مغانلو در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی و مسعود زائر کاظمینی در دقیقه ۹۰+۴ گل‌های شاگردان جواد نکونام را به ثمر رساندند تا تراکتور با ۲۰ امتیاز به رده دوم جدول صعود کند. مصدومیت علیرضا بیرانوند و تعویض او در دقیقه هشتم و همچنین بازبینی دو صحنه مشکوک توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) از اتفاقات مهم این مسابقه بود. صنعت نفت با هفت امتیاز در رتبه شانزدهم باقی ماند.

در دیگر دیدار هفته، خیبر خرم‌آباد با تک‌گل امیرحسین فارسی در دقیقه ۵۸، میزبان خود گل‌گهر سیرجان را شکست داد و با ۱۴ امتیاز به رده هفتم صعود کرد. گل‌گهر در این مسابقه علی‌اصغر عاشوری را نیز به دلیل اخراج از دست داد.

دیدار آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان بدون گل به پایان رسید. آلومینیوم با ۱۴ امتیاز در رتبه ششم قرار گرفت و ذوب‌آهن با هشت امتیاز چهاردهم شد.

همچنین استقلال در آخرین دیدار این مجموعه از مسابقات برابر چادرملو اردکان به تساوی یک بر یک رسید. یاسر آسانی در دقیقه ۲۹ برای استقلال گلزنی کرد و رضا محمودآبادی در دقیقه ۵۴ گل تساوی چادرملو را به ثمر رساند. استقلال با ۲۰ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس و تراکتور، در رتبه سوم جدول باقی ماند. برنامه سایر بازی‌های هفته دهم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه سوم آبان‌ماه 1405

* پیکان تهران ............................................................................ ملوان انزلی(ساعت 16)

* نساجی مازندران .................................................. فجرسپاسی شیراز(ساعت 16:45)

* سپاهان ....................................................................... مس شهر بابک(ساعت 16:45)

* پرسپولیس ................................................................. فولاد خوزستان(ساعت 16:45)

* استقلال خوزستان....................................................... شمس آذر قزوین(ساعت 17)