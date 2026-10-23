آغاز لیگ برتر بسکتبال با شکست مدافع عنوان قهرمانی

تیم‌های طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس جنوبی، شهرداری گرگان و کاله آمل در آغاز فصل جدید لیگ‌ برتر بسکتبال موفق به شکست حریفان‌شان شدند.

فصل ۰۶- ۱۴۰۵ مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از پنجشنبه ۳۰ مهر آغاز شد و طی آن تیم‌های طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، گلنور اصفهان، شهرداری گرگان و کاله مازندران در دیدارهای خانگی رو ‌در ‌روی حریفان‌شان قرار گرفتند. طبیعت اولین برنده این هفته بود که در آغاز فصل و در سالن زنده‌یاد محمود مشحون موفق به شکست نماینده گچساران شد. محمدمهدی حیدری بهترین بازیکن این دیدار بود که ۲۱ امتیاز، ۳ ریباند، ۶ توپ‌ربایی و کارایی ۲۵ را در کارنامه‌اش ثبت کرد. در دومین دیدار دو تیم نفت ‌و استقلال رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن استقلال مدافع عنوان قهرمانی در حضور تماشاگران میزبانش شکست خورد. آرمان زنگنه با ۷ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۴ پاس‌ گل و کارایی ۲۰ تأثیر زیادی در این نتیجه داشت. نتایج هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به این شرح است: * طبیعت اسلامشهر ۹۰ - نفت و گاز گچساران ۶۳ * نفت آبادان ۷۹ - استقلال تهران ۷۳ * گلنور اصفهان ۷۱ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ۷۴ * شهرداری گرگان ۱۰۲- رعد پدافند هوایی بابل ۸۳ * کاله مازندران ۱۰۵ - پاس کردستان ۷۷ دیدار تیم‌های مس رفسنجان و مهگل البرز در این هفته برگزار نمی‌شود. زمان برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.