اعلام سیدبندی مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶

اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس آن رحمان عموزاد تنها نماینده ایران در صدر جدول اوزان قرار گرفت و حسن یزدانی در جمع سیدها نبود.

اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه آغاز این مسابقات در آستانه قزاقستان را اعلام کرد که بر اساس آن، رحمان عموزاد در صدر وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد قرار دارد و کامران قاسمپور و امیرحسین زارع نیز سید دوم اوزان خود هستند. رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم سید نخست است. در صورت صعود مطابق سیدبندی، او در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف اوسیمژان داستن‌بک از قزاقستان، نفر هشتم این وزن، می‌رود. کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم سید دوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی بولات ساکایف از قزاقستان، نفر هفتم این وزن، خواهد بود. در کشتی فرنگی هم سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار دارد و درصورت صعود مطابق سیدبندی، باید با رزاق بیشیکیف از قرقیزستان، نفر پنجم این وزن، روبه‌رو شود. محمدهادی ساروی هم در وزن ۹۷ کیلوگرم سید سوم است و حریف احتمالی او در یک‌چهارم نهایی نیتش از هند، نفر ششم این وزن، خواهد بود. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر (۲ آبان تا ۱۰ آبان) در سالن باریس شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.