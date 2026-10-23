در حال حاضر بسیاری از اقلام دارویی که به نظر می‌رسد در بازار کسری است در انبارهای شرکت‌های دارویی وجود دارد اما بسیاری از داروخانه‌ها از خرید و فروش آن‌ها امتناع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «بیمه به داروخانه‌ها 85 هزار میلیارد تومان بدهی دارد»؛ این آماری است که مسئولان نظام سلامت را به شدت نگران کرده است؛ زیرا ایران 18 هزار داروخانه دارد که بخش زیادی از آنها خصوصی هستند و بیش از 10 ماه است که مطالباتشان را از سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی دریافت نکرده‌اند.

در حال حاضر داروهای بیماران صعب‌العلاج مانند داروهای سرطانی، ام‌.اس، مقابله با نقص ایمنی و... در صدر جدول داروهای بیمه‌ای و گران‌قیمت قرار دارند که وظیفه پوشش 98 درصد از مبالغ آن‌ها بر عهده بیمه‌ها و صندوق حمایت از بیماری‌های صعب‌العلاج است؛ اما ماه‌هاست که حتی یک ریال در ازای بدهی که به داروخانه‌ها دارند پرداختی نداشته‌اند.

داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی

مدتی است که شرکت‌های دارویی، اجناس را پای بار با داروخانه‌داران تسویه می‌کنند و بیشترین مهلتی که برای تسویه فاکتور به داروخانه‌ها می‌دهند یک ماه است.

داروخانه مجبور است این دارو را به صورت بیمه‌ای با مارجین «سود» 6 درصد به بیمار بفروشد و چند ماه بعد پول خود را از بیمه دریافت کند، درحالی که به صورت مکرر قیمت دارو افزایش می‌یابد.

نه تنها داروهای بیماران صعب‌العلاج بلکه داروهای عادی مانند اسپری‌های تنفسی، قلم‌های انسولین، داروهای دیابت، قلب و عروق، اعصاب و روان و... در سبد داروهای بیمه‌ای قرار دارند که بیمه‌ها بالغ بر 10 ماه است هزینه آن را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند.

این اتفاق نه‌تنها هزاران داروخانه را به مرز ورشکستگی رسانده و باعث شده تا چک‌های داروسازان برگشت بخورد، بلکه چرخه تأمین دارو و دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیازشان را دچار مشکل کرده است.

نقش بیمه‌ها در اختلال زنجیره تأمین دارو

اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، نسبت به پیامدهای مالی این مسئله برای داروخانه‌ها و دسترسی بیماران به خدمات دارویی هشدار داد.

وی با تأکید بر ضرورت تسویه به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها گفت: تأخیر در پرداخت‌ها فشار مالی قابل توجهی به داروخانه‌ها وارد می‌کند و می‌تواند روند تأمین و عرضه دارو و پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه کند.

عبداللهی‌اصل افزود: با افزایش قیمت دارو، برای جلوگیری از افزایش سهم پرداختی بیماران، لازم است بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارویی از سوی بیمه‌ها پوشش داده شود؛ موضوعی که به تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی مورد نیاز بیمه‌ها وابسته است.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در صورت تخصیص ناکافی منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها با محدودیت مواجه می‌شود و آثار این تأخیر به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین دارو منتقل خواهد شد. تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بیمه‌ها همچنان یکی از مسائل مهم این حوزه است.

وی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای از الزامات حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و استمرار خدمات دارویی به بیماران است و می‌تواند از تشدید فشارهای مالی بر داروخانه‌ها جلوگیری کند.

دومینوی بدهی‌ بیمه‌ها

روی سر بیماران خراب می‌شود

در حال حاضر بسیاری از اقلام دارویی که به نظر می‌رسد در بازار کسری است در انبارهای شرکت‌های دارویی وجود دارد اما بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل بیمه‌ای بودن فروش آنها یا عدم توان مالی از خرید آنها امتناع کرده و در پاسخ به بیماران می‌گویند: «ما این دارو را نداریم، به داروخانه‌های دیگر مراجعه کنید!»