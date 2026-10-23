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کد خبر: ۳۴۰۵۵۱
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
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یونان

ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی

پارلمان یونان روز جمعه لایحه‌ای را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند.
به گزارش ایسنا، این قانون از اول ژانویه ۲۰۲۷ (سال آینده میلادی) اجرایی خواهد شد و دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیس‌بوک و تیک‌تاک را ممنوع می‌سازد. همچنین ممکن است پلتفرم‌های دیگری نیز به این فهرست افزوده شوند.
این مصوبه استفاده کلی کودکان از اینترنت را ممنوع نمی‌کند و بنابراین، آنها همچنان می‌توانند به منابع آموزشی و خدمات ارتباطی دیجیتال دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش‌ شینهوا، پلتفرم‌ها موظف خواهند بود سن کاربران را از طریق سامانه‌ای تأیید کنند که واجد شرایط بودن سنی کاربر را بدون افشای هویت او، تأیید می‌کند.

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