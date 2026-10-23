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کد خبر: ۳۴۰۵۵۰
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
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پس از ۹ ماه متواری بودن

یکی از لیدر‌های اصلی کودتای دی ۱۴۰۴ در شهرستان ازنا دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا استان لرستان از دستگیری یکی از افراد مرتبط با کودتای دی ۱۴۰۴ این شهرستان، پس از ۹ ماه متواری بودن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر کرم‌پور فیروزی اظهار داشت: یکی از لیدر‌ها و گردانندگان اصلی کودتای دی ۱۴۰۴ شهرستان ازنا که به مدت ۹ ماه متواری بود، با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری جامعه اطلاعاتی شهرستان شناسایی شد. وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی لازم، این فرد در جریان یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

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