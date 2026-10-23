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کد خبر: ۳۴۰۵۴۹
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
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دعوت وزیر علوم از دختران محجبه جمهوری آذربایجان برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در‌های دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم از دختران کشور آذربایجان برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران دعوت کرد.
حسین سیمایی با انتشار ویدیویی اظهار داشت: من به عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که در‌های دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است. وی افزود: ما می‌توانیم میزبان خوبی باشیم برای دختران ایمانی پیامبر اکرم(ص) که به خاطر استفاده از حق تحصیل مجبورند حجاب شرعی خودشان را ترک بکنند.

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