متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه دستگیر شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم به اخلال در نظام ارزی با 1.2 میلیون یورو تعهد رفع‌نشده در ارومیه خبر داد.

به گزارش ایرنا از دادگستری آذربایجان‌غربی، محمد علینژاد روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: متهم با وجود تعهدات ارزی به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، نسبت به رفع این تعهدات اقدام نکرده است.

علینژاد یادآوری کرد: اقدام این فرد از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور تشخیص داده شده و به همین دلیل، پرونده قضائی برای وی تشکیل و روند تعقیب قانونی آغاز شد. وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده که از سوی دادسرای تهران تحت تعقیب بود، با هماهنگی قضائی، اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیس امنیت اقتصادی در ارومیه شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: پس از صدور نیابت قضائی سراسری و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، متهم با دستور بازپرس دادسرای ارومیه به دادسرای تهران اعزام شد تا روند رسیدگی به پرونده در مرجع قضائی مربوطه ادامه یابد.