شهردار تهران گفت: وعده داده‌ایم قیمت بخشی از کالاهای اساسی را برای مدت 6 ماه در تهران ثابت نگه داریم و معتقدیم اجرای چنین برنامه‌ای در سطح کشور نیز امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی در اختتامیه نشست مهرماه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت مدیریت منابع اقتصادی، اظهار داشت: برای عبور از شرایط فعلی، باید هم در حوزه نظامی و هم در زمینه مدیریت منابع، تأمین کالاهای اساسی و اصلاح ساختار اداره کشور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

زاکانی با تأکید بر ضرورت شناسایی فرصت‌های مغفول‌مانده کشور افزود: ظرفیت‌های موجود باید به‌درستی شناسایی و برای استفاده از آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به موضوع معیشت مردم و تجربه شهرداری تهران در زمینه تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی ادامه داد: شهرداری تهران وعده داده است قیمت بخشی از کالاهای اساسی را برای مدت شش ماه ثابت نگه دارد و معتقدیم اجرای چنین برنامه‌ای در سطح کشور نیز امکان‌پذیر است.

شهردار تهران با اشاره به توصیه رهبر شهید انقلاب در دیدار با اعضای دولت، حدود دو سال پیش، گفت: یکی از توصیه‌های ایشان این بود که قیمت 10 تا 11 قلم کالای اساسی برای مردم ثابت نگه داشته شود. اجرای این کار آسان نیست، اما شدنی است و می‌توان آن را در سطح کشور نیز دنبال کرد.

زاکانی با اشاره به دیدار هفته گذشته خود با رئیس‌جمهور و ارائه توضیحاتی درباره این موضوع بیان داشت: در این دیدار، آمادگی کلان‌شهرها و شهرداری‌ها برای مشارکت در این زمینه مطرح شد. رئیس‌جمهور نیز برگزاری سریع جلسه‌ای برای بررسی موضوع را مورد توجه قرار داد و قرار است این جلسه با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور برگزار شود.

وی تأکید کرد: اصلاح ساختار مدیریت کشور و استفاده از ظرفیت مدیریت شهری می‌تواند به بهبود اداره امور کمک کند و شرایط فعلی نیز فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های موجود و رفع مشکلات ساختاری فراهم آورده است.