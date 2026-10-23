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کد خبر: ۳۴۰۵۴۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
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چین

16 کشته بر اثر زلزله ۷ ریشتری در تبت

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷ ریشتر شامگاه پنجشنبه شمال منطقه خودمختار تبت در چین را لرزاند که بر اثر آن دست‌کم ۱۶ نفر جان باختند و ۵۶ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مقام‌های محلی، ۱۱ نفر از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند و بیش از ۳۰۰ خانه در مناطق زلزله‌زده فروریخته است. این زمین‌لرزه ساعت ۲۲ و ۳۳ دقیقه پنجشنبه به وقت محلی، در شهرستان باچن از حوزه شهر ناگچو رخ داد. کانون زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین قرار داشت و میانگین ارتفاع منطقه اطراف آن از سطح دریا حدود ۴۸۰۰ متر است. به دنبال وقوع این زمین‌لرزه، نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و مقام‌های چینی عملیات امداد و نجات، بررسی میزان خسارات و اسکان آسیب‌دیدگان را در دستور کار قرار دادند. گزارش‌ها همچنین از اختلال در برق و ارتباطات مخابراتی در مرکز شهرستان باچن و وقوع پس‌لرزه‌هایی با بزرگی حدود ۳ تا ۴ ریشتر حکایت دارد. ارزیابی خسارات و عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله‌زده ادامه دارد.

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