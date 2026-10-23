مالزی استفاده از اپلیکیشن‌های مسیریابی ویز را برای تمام کارمندان دولت ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، مالزی استفاده کارمندان دولت از اپلیکیشن مسیریابی وِیز، متعلق به شرکت آلفابت، را به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ریشه‌های اسرائیلی این برنامه ممنوع کرده است. مالزی کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان است که از حامیان جدی آرمان فلسطین به شمار می‌رود و با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد. دفتر نخست‌وزیر مالزی روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، دستور ممنوعیت استفاده از وِیز را با هدف «محافظت از اطلاعات دولتی و داده‌های شخصی کاربران در برابر خطر سوءاستفاده از سوی رژیم اسرائیل» صادر کرده است.

انور ابراهیم پیش‌تر گفته بود دولت در حال بررسی خطرات امنیتی احتمالی ناشی از استفاده از وِیز است؛ اپلیکیشنی که به گفته او تابع قوانین اسرائیل است. وی همچنین استفاده از اپلیکیشن «توجو» را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است. این برنامه مسیریابی داخلی توسط سازمان بزرگراه‌های مالزی توسعه داده شده است.