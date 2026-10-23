سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: حدود ۴۰۰ مدرسه کشور تنها یک دانش‌آموز دارند و استمرار فعالیت این مدارس و حضور معلم برای همان یک دانش‌آموز است.

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، در دومین روز گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش کشور، تأکید کرد: معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در آموزش‌وپرورش مطلع باشند؛ در غیر این صورت، بخشی از واقعیت‌های عملکرد این مجموعه از دید جامعه پنهان می‌ماند.

فرهادی با اشاره به گستردگی شبکه مدارس کشور، عدالت آموزشی را از مهم‌ترین موضوعاتی دانست که ظرفیت روایتگری گسترده‌ای دارد. وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ مدرسه کشور تنها یک دانش‌آموز دارند، اظهارداشت: استمرار فعالیت این مدارس و حضور معلم برای همان یک دانش‌آموز، جلوه‌ای از تلاش نظام آموزشی برای فراهم کردن فرصت تحصیل در مناطق کم‌جمعیت و روستایی است. چنین نمونه‌هایی باید در کانون روایت‌های آموزش‌وپرورش قرار گیرند؛ زیرا نشان می‌دهند عدالت آموزشی تنها در آمار و برنامه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه و معلم، حتی در دورترین مناطق، معنا پیدا می‌کند.

فرهادی با اشاره به پیش‌بینی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای شبکه شاد در بودجه کشور، این موضوع را نشانه‌ای از اهمیت این بستر ارتباطی دانست و از روابط عمومی‌ها خواست ظرفیت آن را در برنامه‌ریزی رسانه‌ای خود جدی بگیرند.

برخورد با افرادی که مدارس را ناامن جلوه دهند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین در گفت‌و‌گو با ایسنا، با تکذیب صدور پلاک برای دانش‌آموزان، ضمن تذکر به برخی افراد که مدارس را ناامن جلوه دهند، در این‌باره، گفت: ترویج چنین گفتمان و اقدامی مورد تأیید آموزش و پرورش نیست و جز بازی با روان و آرامش دانش‌آموزان هیچ حاصلی ندارد. مدیران مدارس حق اعلام چنین موارد و موضوعاتی که باعث نگرانی خانواده‌ها شود را ندارند.

علی فرهادی افزود: این‌گونه موارد شیطنت دشمن و یا افراد نا آگاهی است که ناخواسته در جهت منافع و خواست دشمن حرکت می‌کنند و کسی حق ندارد از جانب وزارت آموزش و پرورش روایتگری غلط کند.

وی با اعلام اینکه مدارس حضوری و در امنیت کامل دایر هستند ادامه داد: چنانچه هر مسئله‌ای پیش بیاید، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر از نهادهای مربوطه و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هیچ مسئله‌ای مبنی بر اینکه مشکلی وجود دارد، اعلام نشده است.

فرهادی تصریح کرد: با کسانی که به دروغ و شیطنت سعی می‌کنند مدارس را نا امن جلوه دهند و باعث نگرانی والدین شوند، به شدت برخورد خواهیم کرد.