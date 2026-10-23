آخرین آمار واردات واکسن آنفلوآنزا چقدر است؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: حدود 1.9 میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده و محموله جدید 400 هزار دوزی نیز توزیع می‌شود.

محمد‌ هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره واردات واکسن آنفلوآنزا اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار تجمیعی اعلام‌شده، تاکنون حدود یک میلیون و 900 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا از منابع مختلف، از جمله روسیه، چین و فرانسه، وارد کشور شده است. همچنین محموله جدیدی شامل حدود 400 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده و در حال ورود به چرخه توزیع است. هاشمی ادامه داد: واکسن‌های تولید شرکت‌های چینی، از جمله سینوفارم و هوالان، نیز در دسترس هستند و مردم می‌توانند برای تهیه واکسن‌های دارای مجوز و تأییدیه‌های لازم به داروخانه‌های مجاز مراجعه کنند. توصیه سازمان غذا و دارو این است که مردم هنگام تهیه واکسن، به‌جای تمرکز صرف بر برند یا کشور سازنده، به اصالت فرآورده، تأییدیه‌های سازمان غذا و دارو و رعایت شرایط نگهداری و زنجیره سرد توجه کنند.

وی افزود: معیار اصلی، اطمینان از کیفیت و سلامت واکسن و تأیید آن برای عرضه در کشور است. افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و سایر گروه‌های در معرض خطر نیز بهتر است مطابق توصیه‌های وزارت بهداشت و با نظر پزشک برای دریافت واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند. سازمان غذا و دارو تأمین و توزیع این واکسن‌ها را از مسیرهای رسمی دنبال می‌کند تا دسترسی مردم به فرآورده‌های مورد تأیید فراهم باشد.