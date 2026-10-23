سازمان بهزیستی کشور از بازگشایی مجدد سامانه ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبان‌ماه خبر داد.

سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور گفت: با پیگیری‌های سازمان بهزیستی کشور، سامانه ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد تا افرادی که در مهلت اولیه بنا به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشده‌ بودند، فرصت دوباره‌ای برای شرکت در این آزمون داشته باشند. به گزارش سازمان بهزیستی کشور، سعید خادمی افزود: تاریخ قطعی برگزاری آزمون، ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان واجد شرایط باید در بازه زمانی اعلام‌شده برای ثبت‌نام اقدام کنند و این فرصت را به روزهای پایانی موکول نکنند. وی از متقاضیان خواست برای پیگیری اطلاعیه‌ها و انجام مراحل ثبت‌نام، به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند.