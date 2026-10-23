معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وضعیت هشداردهنده‌ای درباره کرونا و آنفلوآنزا نداریم اما بر رعایت مراقبت‌های بهداشتی تأکید می‌کنیم.

علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت عفونت‌های تنفسی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت کوویدـ۱۹ نسبت به سال گذشته چندان تغییر نکرده است. کووید به یک ویروس بومی تبدیل شده، مگر اینکه مانند هر ویروس دیگری جهش داشته باشد و سویه جدیدی بیاید.

رئیسی با بیان اینکه ویروس‌ها جهش می‌کنند، افزود: ویروسی خطرناک به حساب می‌آید که واکسن‌گریز باشد یا بیماری‌زایی بیشتری داشته باشد که هرکدام شاخص‌هایی دارند. به طور مثال اگر ۲۰ نفر از هر صد نفر که دارای علائم سرماخوردگی هستند به کووید مبتلا باشند، عدد خیلی اهمیت‌داری نیست. اما اگر ۱۵ نفر از بیست نفری که به کووید مبتلا هستند در ICU بستری شوند، عدد مهم می‌شود که خوشبختانه در چنین شرایطی قرار نداریم.

وی توضیح داد: کووید به یک بیماری بومی تبدیل شده و مانند آنفلوآنزا در گردش است. این احتمال وجود دارد که تغییراتی داشته باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت هشداردهنده‌ای نداریم اما بر رعایت مراقبت‌های بهداشتی مانند ماسک‌زدن، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و امتناع از حضور در مکان‌های عمومی در صورت ابتلا به بیماری تأکید می‌کنیم.

رئیسی درباره موج آنفلوآنزا گفت: پیش‌بینی می‌کنیم موج آنفلوآنزا و سرماخوردگی کمی با تاخیر شروع شود. در ارتباط با موج آنفلوآنزا فکر می‌کنم موج بیماری را شاید در اواخر آذر داشته باشیم.

وی درباره ضرورت عدم حضور دانش‌آموزان مبتلا به عفونت‌های تنفسی اظهار داشت: من از مردم درخواست می‌کنم اگر دانش‌آموز دارای علائم سرماخوردگی در خانواده‌ها حضور دارد تا زمان بهبودی به مدرسه فرستاده نشود. هنگامی که دانش‌آموز بیمار به مدرسه فرستاده می‌شود احتمال انتقال بیماری به تمام دانش‌آموزان مدرسه وجود دارد. عدم حضور دانش‌آموزان دارای علائم سرماخوردگی در مدارس را تجربه کرده‌ایم؛ موضوعی که می‌تواند بسیار بسیار کمک‌کننده باشد.