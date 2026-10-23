دولت انگلیس از شهروندان خواست آب و غذای کافی برای دست‌کم 72 ساعت در خانه نگه دارند.

به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه گاردین، دولت انگلیس در چارچوب کارزار آمادگی برای شرایط اضطراریِ «آماده ‌باشید»، از شهروندان خواسته است آب آشامیدنی و مواد غذایی مورد نیاز برای دست‌کم 72 ساعت را در خانه ذخیره کنند؛ هر فرد باید 3 لیتر آب برای آشامیدن در روز در اختیار داشته باشد و برای پخت‌وپز و شست‌وشو نیز آب بیشتری ذخیره کند. نگهداری پتو، پول نقد، جعبه کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه و رادیوی اف‌ام با باتری یا هندل دستی نیز توصیه شده است. وزیر امنیت انگلیس بر اهمیت آمادگی شهروندان برای شرایط اضطراری تأکید کرد و وزیر دفاع نیز هشدار داد زیرساخت‌ها ممکن است هدف اقداماتی با حمایت دولت‌های خارجی، از جمله روسیه، قرار گیرند. نگرانی‌ها درباره وابستگی به فناوری، احتمال اختلال در سامانه‌های پرداخت و زنجیره تأمین و پیامدهای بحران اقلیمی از دیگر عوامل اجرای این طرح عنوان شده است.