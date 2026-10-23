منابع خبری گزارش دادند که حمله مسلحانه تکفیری‌ها به یک کلیسا در اردن شماری کشته و زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش میدل ایست نیوز، مقامات اردنی با تکفیری خواندن عناصر حمله به کلیسا در شهر کرک، از اعزام نیرو و ارسال تجهیزات گسترده امنیتی و آغاز پاکسازی منطقه برای شناسایی و دستگیری عاملان خبر دادند. در پی وقوع یک حمله تروریستی به کلیسایی در شهر کرک واقع در جنوب اردن، نیروهای امنیتی این کشور اقدامات گسترده‌ای را برای پیگیری حادثه آغاز کرده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌ها از یک منبع رسمی در اردن، شمار قربانیان این حمله تروریستی اعم از کشته‌شدگان و مجروحان به ۳۵ نفر افزایش یافته است. همین منبع تأکید کرد که عاملان این اقدام تروریستی دارای پیشینه و تفکرات تکفیری هستند. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، تجهیزات و نیروهای امنیتی گسترده‌ای به شهر کرک اعزام شده‌اند و عملیات پاکسازی و جست‌وجوی منطقه‌ای برای شناسایی و بازداشت عاملان این حمله به‌صورت پیوسته در جریان است.