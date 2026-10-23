4 صهیونیست زخمی و 2 صهیونیست به هلاکت رسیدند

عملیات استشهادی روز گذشته دو جوان فلسطینی در الخلیلِ کرانه باختری، به هلاکت 2 نظامی صهیونیست و مجروح شدن 4 تن دیگر منجر شد. صهیونیست‌ها به شدت از این عملیات به هم ریخته و خشمگین شده‌اند.

تشدید محاصره، گسترش حملات شهرک‌نشینان و مجازات جمعی فلسطینیان، کرانه باختری را به کانون تازه‌ای از رویارویی با رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. در همین رابطه و در پی تیراندازی بامداد دیروز در ورودی شمالی شهر الخلیل در کرانه باختری به یک ایست و بازرسی، 2 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و 4 نظامی صهیونیست نیز زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد دو فلسطینی مظنون به اجرای این عملیات در جریان تبادل آتش به شهادت رسیدند. همزمان نظامیان صهیونیست با تشدید تدابیر نظامی در منطقه الخلیل، بازداشت فلسطینیان، یورش به منازل و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی را در دستور کار قرار داده‌اند. برخی منابع شمار تلفات رژیم صهیونیستی را تا 12 نفر نیز اعلام کرده‌اند.

این عملیات در شرایطی انجام شده است که کرانه باختری طی ماه‌های اخیر شاهد تشدید محدودیت‌های رفت‌وآمد، افزایش خشونت شهرک‌نشینان و گسترش فشارهای نظامی و اقتصادی و... بر جمعیت فلسطینی بوده است؛ وضعیتی که بار دیگر پرسش‌های جدی درباره پیامدهای راهبرد سرکوب و محاصره رژیم صهیونیستی و آینده امنیت در سرزمین‌های اشغالی مطرح می‌کند.

دورخیز نتانیاهو برای یک کشتار دیگر

بر اساس گزارش‌های منابع صهیونیست، تیراندازی اخیر در نزدیکی یک ایست بازرسی نظامی در منطقه الخلیل بیش از ۲۰ دقیقه ادامه داشته است. طی این یورش، مهاجمان با خودرویی دارای پلاک صهیونیست به سوی نظامیان اشغالگر تیراندازی کردند. در پی این حمله استشهادی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور محاصره فوری شهر الخلیل را صادر کرد و از آماده‌سازی مقدمات برای اعمال محدودیت‌های گسترده در سراسر کرانه باختری خبر داد. وی طی بازدید از الخلیل، اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی به زودی عملیات نظامی گسترده‌ای را در اردوگاه‌های آوارگان در مناطق مختلف کرانه باختری اجرا خواهند کرد. او گفت: «ما آماده یک عملیات نظامی همه‌جانبه در کرانه باختری هستیم.» گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که نظامیان صهیونیست با بستن ورودی‌ها و خروجی‌های منطقه و استقرار در گذرگاه‌ها، تردد فلسطینیان را محدود کردند.

همزمان، بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواستار تخریب ساختمان‌های فلسطینی در نزدیکی محل تیراندازی شده و تاکید کرد ضروری است اقدام به نابودی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری کرده، تسلیحات این منطقه را جمع‌آوری کنیم و فلسطینی‌ها را بکشیم. رسانه‌های صهیونیست همچنین از بازجویی اعضای خانواده عاملان این عملیات استشهادی و آماده‌سازی نقشه خانه‌های آنان با هدف تخریب احتمالی خبر داده‌اند. اکنون پاسخ تل‌آویو تنها به تعقیب عاملان مظنون محدود نمانده و دامنه فشار به خانواده‌ها، محله‌ها و دیگر ساکنان منطقه نیز گسترش یافته است. در حقیقت اکنون رژیم صهیونیستی در حال استفاده از این حادثه امنیتی برای تشدید محدودیت‌های فراگیر علیه جمعیت فلسطینی ساکن الخلیل و یافتن توجیهی برای توحش‌های آتی است.

۱۳۰۰ ایست بازرسی و تبدیل کرانه باختری به زندان کوچک

مصطفی برغوثی، سیاستمدار فلسطینی در واکنش به تحولات اخیر، کابینه فوقِ افراطی نتانیاهو را به تشدید محاصره کرانه باختری متهم و تاکید کرد این سیاست در عمل شهرها و روستاهای فلسطینی را به زندان‌هایی کوچک تبدیل می‌کند. برغوثی با اشاره به وجود حدود ۱۳۰۰ ایست بازرسی در کرانه باختری، تصریح کرد این موانع رفت‌وآمد عادی مردم را مختل می‌کنند، فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهند و دسترسی فلسطینیان به خدمات درمانی را دشوار می‌سازند. این محدودیت‌ها همچنین نظام آموزشی را با اختلال مواجه کرده‌اند.

وی با اشاره به افزایش حملات شهرک‌نشینان و اقدامات نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان، وضعیت موجود را نوعی مجازات جمعی توصیف کرده و هشدار داده است که تداوم چنین شرایطی می‌تواند به وقوع عملیات‌های شهادت طلبانه بیشتر در کرانه باختری منجر شود. یکی از جلوه‌های این فشارها، محدود شدن دسترسی کشاورزان فلسطینی به زمین‌های خود و ناتوانی آنان در برداشت محصول زیتون است؛ محصولی که افزون بر اهمیت اقتصادی، جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی و پیوند تاریخی فلسطینیان با سرزمینشان دارد.

انتخابات در سرزمین‌های اشغالی

تحولات اخیر در کرانه باختری در شرایطی رخ می‌دهد که فضای سیاسی داخلی در اراضی اشغالی نیز با رقابت‌های انتخاباتی و اختلافات بر سر نحوه مواجهه با فلسطینیان پیوند خورده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو پس از تیراندازی، برنامه‌های انتخاباتی حزب لیکود برای همان روز را لغو کرده است. اکنون در شرایطی که جریان‌های راست افراطی صهیونیست بر تشدید فشارها علیه فلسطینیان تاکید دارند، تصمیم‌هایی مانند محاصره فراگیر الخلیل، گسترش محدودیت‌ها در کرانه باختری و تخریب ساختمان‌های فلسطینی می‌توانند به تشدید تنش‌ها دامن بزنند.

عملیات الخلیل و واکنش جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی بار دیگر این واقعیت را برجسته می‌کند که کرانه باختری با یک بحران جدی مواجه است. جان مرشایمر، استراتژیست شناخته شده بر این باور است رژیم آپارتاید صهیونیست برای خلاصی از دست فلسطینیان به دنبال آن است که همان الگوی نسل‌‌کشی غیرنظامیان در نوار غزه را این بار در کرانه باختری تکرار کند. انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات صهیونیست‌ها و همراهی آمریکا با این نسل‌کشی در حال تنگ‌تر ساختن محاصره فلسطینیان و پاکسازی قومی آنها از سوی صهیونیست‌ها شده است.