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فرماندهان، پرسنل و خانواده‌های سربازان آمریکایی در مصاحبه با رسانه آمریکایی «میداس تاچ» از شب‌های جهنمی در پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا خبرداده و اعلام کردند کاملاً در مقابل پهپادها و موشک‌های ایران بی‌دفاع بودند و مجبور بودند شب‌ها در بیابان و داخل خودرو زندگی کنند و...

تقریباً کشوری را در جهان نیست که از جنگ حماقت‌بار ترامپ و نتانیاهو علیه ایران متضرر نشود. در آمریکا افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین، گازوئیل، مواد غذایی، کود‌های کشاورزی و... خشم مردم را برانگیخته است. در همین رابطه نشریه «نیوزویک» هشدار داده است که افزایش قیمت نفت گرمایشی در پی جنگ با ایران، هزینه گرم‌کردن خانه‌ها را در زمستان پیش‌رو برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی، به‌ویژه در شمال ‌شرق این کشور، به‌شدت افزایش خواهد داد. نتایج جدیدترین نظرسنجی نیز نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان اولویت دادن کنگره جدید به پایان جنگ علیه ایران هستند و حدود ۸۰ درصد کاهش هزینه‌های زندگی را از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌دانند.

این درحالی است که ترامپ در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش فشار هزینه‌های سوخت بر کشاورزان، کامیون‌داران و رانندگان اعلام کرده است. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته از طرح‌هایی شامل بسته حمایتی 8 میلیارد دلاری برای کشاورزان، واردات گازوئیل از روسیه، اجازه استفاده کامیون‌داران از گازوئیل قرمزرنگ و بررسی امکان استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده موسوم به «ناوگان سایه» رونمایی کرده است. اما کارشناسان معتقدند هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهائی نمی‌تواند قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

افشاگری بی‌سابقه

هزینه‌های سنگین تنها در افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خلاصه نمی‌شود. گزارش قطره چکانی پنتاگون از افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان جنگ، نابودی ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا، نابودی اعتبار هژمونی آمریکا، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری به این پایگاه‌ها را هم به لیست شکست‌های قبلی آمریکا در مقابل ایران اضافه کنید. هفته گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی مفصلی از ضربات سنگین، دقیق و ویرانگر ایران به پایگاه‌های آمریکا در طول جنگ خبر داده و نوشته بود «موشک‌ها و پهپادهای ایران حداقل ۱۳۵ بار به سایت‌های زیرساختی خلیج‌فارس حمله کرده‌اند و باعث خرابی‌های پی‌در‌پی شده‌اند. »

در جدیدترین مورد از این افشاگری‌ها وبگاه آمریکایی «میداس تاچ»، تصاویر دیده‌نشده از خسارات پایگاه‌های این کشور در جنگ با ایران را منتشر کرده و از «پنهانکاری» دولت دونالد ترامپ خبر داده است. به روایت «میداس تاچ»، اعضای ارتش، پیمانکاران و خانواده‌های نظامیان آمریکایی به شرط فاش نشدن اسامی‌شان عکس‌ها، ویدیوها و روایت‌های دست اول از جنگ با ایران را به اشتراک می‌گذارند که نشان می‌دهد، «پنتاگون پنهانکاری کرده است.»

در این گزارش می‌خوانیم: «هنگامی که آمریکا وارد جنگ با ایران شد، به مردم آمریکا اطلاعات کمی در مورد آنچه برای سربازان مستقر در سراسر خاورمیانه اتفاق می‌افتاد، داده شد. هیچ روزنامه‌نگاری در محل حضور نداشت. جزئیات تلفات به تدریج فاش شد. تصاویر خسارت به پایگاه‌های آمریکایی تقریباً وجود نداشت. حالا، اعضای ارتش، پیمانکاران غیرنظامی و خانواده‌های نظامیان سکوت خود را می‌شکنند». این رسانه خبر داد که با هماهنگی شبکه رسانه‌ای VALOR، ده‌ها عکس و ویدیوی منتشرنشده از خسارات به تأسیسات نظامی آمریکا در عربستان، اردن، کویت، امارات و بحرین را منتشر کرد و روایت‌های دست اول از افرادی که در آنجا حضور داشتند، به دست آورده است. آنها هواپیماهای منهدم شده، پادگان‌ها و سالن‌های غذاخوری بمباران شده، سربازان را توصیف می‌کنند. سنگرهای خود را حفر می‌کردند و خانواده‌های نظامی در حالی که موشک‌های ایرانی از بالای سرشان عبور می‌کردند، در پارکینگ‌ها پنهان می‌شدند.

کاملا بی‌دفاع بودیم

به گزارش فارس به نقل از «میداس تاچ» یکی از اعضای ارتش آمریکا، پهپادهای ایرانی که پایگاه آنها را هدف قرار داده بودند را این‌گونه توصیف کرد: «شب‌ها نمی‌توانید آنها را ببینید. آنها هیچ نوری ندارند و از طریق مختصات جی‌پی‌اس هدایت می‌شوند. دقیقاً مثل یک سسنای کوچک (هواپیمای کوچک ملخی) به نظر می‌رسد. اگر حدود ۴۰۰ فوت ارتفاع داشته باشد، شبیه یک شاهین بزرگ به نظر می‌رسد. ما هیچ دفاعی در برابر پهپادها نداشتیم.»

تصاویر منتشر شده توسط «میداس تاچ»، خسارات گسترده‌ای را در پایگاه هوائی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی بین ماه‌های مارس و ژوئیه (اسفند تا تیر) نشان می‌دهد. این عکس‌ها، غذاخوری‌ها و فضاهای کاری تخریب‌شده و خوابگاه‌های آسیب‌دیده‌ای را نشان می‌دهند که اعضای ارتش در طول حملات در آنها زندگی می‌کردند. یکی از تصاویر، پناهگاه‌هایی را نشان می‌دهد که ارتش آمریکا برای محافظت از سربازان در برابر حملات پهپادی و موشکی فراهم کرده بود و درهای آنها هنوز نصب نشده است.تصاویر دیگر، هواپیماهایی را نشان می‌دهند که پس از حملات موشکی، در حال سوختن روی باند فرودگاه هستند.

پرسنل ارتش آمریکا در پایگاه هوائی موفق السلطی در اردن، به میداس تاچ گفتند که حدود سه ماه از ماه مارس (اسفند) تقریباً به طور مداوم در پایگاه آتش‌سوزی می‌شد.یک منبع گفت: «آن‌قدر مکرر (در پایگاه موفق السلطی) آتش‌سوزی می‌شد که آژیرها نمی‌توانستند با آن هماهنگ شوند.» به روایت منابع این رسانه، چندین هواپیمای نیروی هوائی آمریکا شامل جنگنده‌های اف-15،اف-35‌ها پهپادهای ‌ام کیو‌9 ریپر و بالگردها، به همراه تأسیسات فرماندهی و کنترل و زیرساخت‌های حیاتی، در جریان این حملات آسیب دیدند.

منابع در کویت هم گفتند که پس از حملات اولیه ایران در جنگ، برخی از اعضای ارتش آمریکا در بیابان پراکنده شدند و سه ماه در یک ون زندگی کردند تا سرانجام توانستند به خانه فرستاده شوند. عکس‌هایی که در ماه سپتامبر در کمپ بوهرینگ (قبلا به نام کمپ عدیری نامیده می‌شد)، ماه‌ها پس از آخرین حمله گرفته شده است، پایگاهی را نشان می‌دهد که تقریباً متروکه شده است.

طبق گزارش میداس تاچ، اعضای ارتش آمریکا در امارات متحده عربی، گفتند که هیچ هشداری مبنی بر آغاز جنگ دریافت نکرده‌اند و هنگام شروع، هیچ پناهگاه یا محافظتی نداشته‌اند. طبق روایت‌های آنها، هر آنچه می‌دانستند از اخبار و رسانه‌ها به دست آمده بود. ارتباطات ضعیف بود. فقط تیم‌های امنیتی کوچک مسلح بودند. برخی از اعضای ارتش به هتل‌ها در امارات رفته بودند و مجبور شدند خودشان دنبال غذا باشند از جمله با سفارش غذای بیرون‌بر. برخی دیگر از آنها خودشان سنگرهایشان را حفر کردند.

برای نجات خود هزاران دلار پول خرج کردیم

میداس تاچ می‌نویسد: «برخی از دردناک‌ترین روایت‌ها مربوط به بحرین است؛ کشوری که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. تصاویری که به دست میداس‌تاچ رسیده، نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی مقر ناوگان پنجم بر اثر اصابت پهپادها یا موشک‌های ایرانی است.» خانواده‌های نظامیان آمریکایی در بحرین گفتند پنتاگون با تخلیه‌شان مخالفت کرد و به آنها گفته شد که انجام چنین کاری «باعث می‌شود وضعیت در داخل آمریکا بد جلوه کند.» پس از آن، فرودگاه بحرین هدف حمله ایران قرار گرفت و تعطیل شد. خانواده‌های نظامیان آمریکایی ناچار شدند خودشان راهی برای خروج پیدا کنند. به گفته منابع، برخی از پرسنل نظامی آمریکا ده‌ها هزار دلار پرداختند تا اعضای خانواده‌شان را به جای امنی برسانند و مجبور شدند اثاثیه و همسران خود را رها کنند و خودشان در بحرین بمانند. در موج نخست حملات، برخی از آنها ساعت‌ها در پارکینگ یک مرکز خرید پناه گرفتند؛ جایی که تا حدی توسط دیگر پرسنل نظامی آمریکا و نیروهای بحرینی محافظت می‌شد.

همسر یکی از نظامیان آمریکایی که در ماه مارس(اسفند) به همراه فرزندانش در بحرین زندگی می‌کرد، گفت: «ما در این جنگ همچون مهره‌هایی بی‌ارزش مورد استفاده قرار گرفتیم. فرصت‌های بسیاری وجود داشت تا پیش از وخیم شدن اوضاع، ما را از آنجا خارج کنند. هواپیماها آماده بودند و منتظر دستور حرکت، اما مقامات مسئول دستور تخلیه خانواده‌های نظامیان را صادر نکردند؛ سپس فرودگاه بحرین آسیب دید و ما در آنجا گرفتار شدیم. ما درست در مسیر اصلی موشک‌ها و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به نقطه‌ای زندگی می‌کردیم که موشک‌های رهگیر پاتریوت با موشک‌های مهاجم برخورد می‌کردند. با هر موشکی که رهگیری می‌شد یا به زمین اصابت می‌کرد، خانه ما به لرزه درمی‌آمد.»