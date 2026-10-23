گزارش نیوزویک از شخصیت فاسد و پلید لیندسی گراهام

هفته‌نامه آمریکایی در گزارشی از شخصیت فاسد و پلید «لیندسی گراهام» نوشته و فاش کرده است که وی در ازای رابطه جنسی با نوجوانان به آنها پول پرداخت می‌کرده است.

شامگاه شنبه 20 تیرماه به وقت آمریکا بود که رسانه‌ها خبر دادند «لیندسی گراهام» ضدایرانی‌ترین سناتور آمریکا، حامی سرسخت رژیم صهیونیستی، مدافع استفاده از بمب اتم علیه غزه و دوست نزدیک نتانیاهو و ترامپ و حامی اصلی جنگ کنونی به صورت ناگهانی! و در سن 71 سالگی مُرده و مستقیم راهی جهنم شده است. این خبر موجی از خوشحالی را در بین کشورهای جبهه مقاومت و آزادگان جهان به دنبال داشت، در مقابل مقامات آمریکایی و صهیونیستی از ترامپ گرفته تا نتانیاهو و بن‌گویر به خاطر مرگ این سناتور صهیونیست عزا گرفتند. رئیس‌جمهوری آمریکا در پی مرگ «لیندزی گراهام» حتی دستور داد که پرچم این کشور به مدت ۶ روز به حالت نیمه افراشته درآید. دفتر گراهام درباره علت مرگ این سناتور جنگ‌طلب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که وی به دلیل یک بیماری ناگهانی مرده است!

اما مرگ این سناتور پر نفوذ پایان کار وی نبود. حالا گزارش‌های تازه‌ای منتشر می‌شود که نشان می‌دهد او چه زندگی کثیف و تهوع‌آوری داشته است. به گزارش تسنیم، نشریه نیوزویک در این زمینه گزارش داده است که سه مرد در مستندی تازه گفته‌اند که لیندسی گراهام از چهره‌های شناخته‌شده سیاست خارجی آمریکا که در ژوئیه 2026 (تیر 1405) مُرد، برای برقراری رابطه جنسی به آن‌ها پول پرداخت کرده است. طبق گفته یکی از آن‌ها، موضوع به زمانی مربوط می‌شود که او تنها 17 سال داشت.

به نوشته نیوزویک در این مستند با عنوان «CLOSETocracy»، مردی با نام مستعار «کلوین» گفته که در سال 2001، زمانی که 17 سال داشت، در خانه‌ای در ایالت آریزونا با گراهام دیدار کرده و در ازای این رابطه 120 دلار دریافت کرده است. دو مرد دیگر نیز در این مستند اظهاراتی مشابه مطرح کرده‌اند. مرد سوم به نام «جسی» نیز گفته است در سال 2012 در هتلی در واشنگتن با گراهام رابطه داشته و در ازای آن 260 دلار دریافت کرده است. به نوشته نیوزویک این مستند همچنین مواضع سیاسی گراهام درباره حقوق همجنس‌گرایان را بررسی می‌کند؛ سناتوری که در دوران فعالیت سیاسی خود از ازدواج زن و مرد دفاع کرده و با برخی تلاش‌ها برای تضمین قانونی ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کرده بود.