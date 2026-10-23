ساختمان وزارت دفاع و آرامکو هدف قرار گرفتند هلاکت 145 افسر و نظامی سعودی

سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با چهار عملیات موشکی و پهپادی، وزارت دفاع عربستان در ریاض، فرودگاه‌های مهم و تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند، حملاتی که همزمان با هلاکت حدود ۱۴۵ نظامی سعودی در مرز، شب‌های سختی را برای بن‌سلمان رقم زد.

قدرتِ پایدار هرگز از دل خشونت یا انباشت ثروت زاده نمی‌شود؛ قدرت تنها در فضای مشترک کنش انسانی و در میان انسان‌های آزاد پدید می‌آید. هنگامی که حکومتی مشروعیت خود را نه بر بنیاد مشارکت، بلکه بر سرکوب و اتکای مطلق به منابع مادی و حمایت قدرت‌های بیرونی بنا می‌کند، در حقیقت خشونت را جایگزین قدرت کرده است. چنین رژیمی، هرچند در ظاهر توانمند به نظر رسد، در برابر کنش‌هایی که از دل مقاومت و اراده جمعی برمی‌خیزند، به‌ناگاه شکننده می‌شود. خشونتِ رژیم سعودی می‌تواند ویران کند، اما نمی‌تواند بیافریند؛ و هرگاه قدرت واقعی از میان برود، آن‌چه باقی می‌ماند تنها دستگاهی اداری و نظامی است که روزبه‌روز از معنای سیاسی خود تهی‌تر می‌گردد. در این وضعیت، حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای سلطه نیز نمی‌توانند جای خالی آن فضای عمومی را پر کنند که تنها در آن، انسان‌ها به‌راستی آزاد و توانا می‌شوند. اما مقاومت یمن از انسان‌هایی شکل گرفته که در میانه‌ محاصره و ویرانی، هنوز توانِ کنش آزاد را از دست نداده‌اند. آنان نه ابزار خشونت‌اند و نه بازیچه قدرت‌های بیرونی؛ بلکه در فضای مشترک رنج و اراده، قدرت واقعی را از نو می‌آفرینند. این قدرت از آزادی درونی و توانایی آغازِ امرِ تازه برمی‌خیزد.

وزارت دفاع در تیررس

نیروهای مسلح یمن، روز پنج‌شنبه، اعلام کردند که طی ۴۸ ساعت چهار عملیات دقیق با موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه اهداف استراتژیک در عمق خاک عربستان سعودی اجرا کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یحیی سریع، اعلام کرد که ساختمان وزارت دفاع در ریاض با اصابت مستقیم هدف قرار گرفت. این حمله در حالی انجام شد که رسانه‌های سعودی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایتخت و صدور هشدار «خطر» از سوی دفاع مدنی خبر دادند. ائتلاف تحت رهبری ریاض مدعی رهگیری چند پهپاد شد، اما جزئیات خسارت‌ها را منتشر نکرد.

فرودگاه‌ها از کار افتادند

عملیات دوم فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام را هدف گرفت و موجب اختلال جدی در تردد هوائی شد. عملیات چهارم نیز فرودگاه بین‌المللی ابها را با اصابت مستقیم مورد حمله قرار داد. همزمان آژیرهای هشدار در ابها، خمیس مشیط و طائف به صدا درآمد و فعالیت فرودگاه طائف متوقف شد. مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که فرودگاه‌ها و حریم هوائی عربستان (به‌جز شهرهای مقدس) در معرض هدف قرار دارند و مسئولیت هرگونه پیامد برعهده خود شرکت‌هاست.

آتش در تأسیسات آرامکو

سومین عملیات نیروهای یمن، تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به وقوع آتش‌سوزی منجر شد. گزارش‌های متعدد از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی تأسیسات نفتی و حمله پهپادی به آرامکو حکایت دارد. در پی این حملات، شرکت آرامکو برای نخستین بار به کارکنان خود دستور تخلیه دفتر مرکزی در ظهران و دورکاری داد. رویترز به نقل از شش منبع آگاه این دستور را تأیید کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده سطح نگرانی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان است.

بازار سهام سعودی فرو ریخت

شاخص بورس عربستان سعودی با افت ۲.۳ تا ۲.۵ درصدی، بزرگ‌ترین زیان هفتگی خود در بیش از دو سال گذشته را ثبت کرد. رویترز نگرانی از پیامدهای عملیات یمن را عامل اصلی این سقوط دانست. همزمان قیمت نفت به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید؛ واکنشی مستقیم به ترس بازار از اختلال در عرضه نفت عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده جهان. این تحولات اقتصادی، آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد وابسته به نفت ریاض را آشکار کرد.

تلفات سنگین سعودی در مرز یمن

عضو دفتر سیاسی انصارالله، محمد الفرح، از کشته و زخمی شدن حدود ۱۴۵ نظامی و افسر سعودی در درگیری‌های مناطق عسیر و نجران خبر داد. به گفته او، حدود ۴۵ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند. این تلفات در شرایطی رخ داد که نیروهای یمنی پیشروی‌های قابل توجهی در جبهه‌های جنوبی داشته‌اند و کنترل مناطق استراتژیک را تثبیت کرده‌اند.

عذرخواهی مزدوران سعودی از یمن!

پس از آن‌که وزارت دفاع دولت وابسته به ریاض در عدن، تجمعات قبیله‌ای یمن را تهدید به هدف قرار دادن کرد، سخنگوی نیروهای مسلح یمن هشدار داد که هرگونه اقدام علیه قبایل با پاسخ‌هایی متفاوت و فاجعه‌بار روبه‌رو خواهد شد. ساعات کوتاهی بعد، مقامات وابسته به ریاض از این تهدید عذرخواهی کردند و آن را «اظهارنظر نادرست» خواندند. این عقب‌نشینی سریع نشان‌دهنده ترس از بسیج گسترده قبایل یمنی و ناتوانی در مدیریت تبعات سیاسی چنین تهدیدهایی است.

تجاوزات رژیم سعودی

یحیی سریع تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» پایبند هستند. او یادآور شد که عربستان طی ۱۰۰ روز گذشته بیش از ۲۹۰۰ حمله هوائی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در یمن انجام داده که به کشته و زخمی شدن بیش از ۵۶۲ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، منجر شده است. در ۲۴ ساعت اخیر نیز حملات ائتلاف سعودی به استان‌های تعز و حجه ۳۰ غیرنظامی را شهید و زخمی کرد.

برای درک بهتر پایبندی یمنی‌ها به مقاومت باید مروری کنیم بر یک سری از اخبار: پیشروی‌های اخیر نیروهای یمنی در جنوب، از جمله کنترل بندر المخا و منطقه استراتژیک کهبوب، تسلط صنعا بر تنگه باب‌المندب را تقویت کرده است. بازپس‌گیری جزایر استراتژیک از نیروهای وابسته به آمریکا نیز این موقعیت را تثبیت کرده. وزارت خارجه یمن هرگونه تهدید از سوی خود علیه کشتیرانی در دریای سرخ را رد و ریاض را به تلاش برای نظامی‌سازی این آبراه و ایجاد بهانه برای مداخله خارجی متهم کرد. آمریکا که سال‌ها با حمایت تسلیحاتی و لجستیکی از ائتلاف سعودی، محاصره همه‌جانبه یمن را ممکن ساخت، اکنون نظاره‌گر ناتوانی متحد خود در برابر پاسخ‌های دقیق یمنی است. در حالی که ریاض با میلیاردها دلار سلاح غربی نتوانسته امنیت تأسیسات حیاتی و حتی پایتخت خود را تضمین کند، نیروهای یمنی با تجهیزات بومی و تاکتیک‌های نامتقارن، معادله بازدارندگی را تغییر داده‌اند. این وضعیت، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی حمایت غرب از جنگ یمن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در پایان گفتنی است که عملیات‌های اخیر یمن نشان داد که عمق استراتژیک عربستان دیگر مصون نیست. از وزارت دفاع در ریاض تا تأسیسات آرامکو و فرودگاه‌های کلیدی، هیچ نقطه‌ای از تیررس خارج نمانده است. در حالی که بازار سهام سقوط می‌کند، کارکنان آرامکو تخلیه می‌شوند و تلفات نظامی افزایش می‌یابد، بن‌سلمان با شبی سخت‌تر از همیشه روبه‌روست؛ شبی که پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن هنوز به‌طور کامل خود را نشان نداده است.