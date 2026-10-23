اصفهان-خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان با تاکید بر نقش راهبردی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری در مسیر توسعه اقتصادی شهر گفت:این سازمان با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل مشارکت و ایجاد تعامل مؤثر با فعالان اقتصادی نقش مهمی در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه اصفهان به پروژه‌های ماندگار ایفا می‌کند.

علی قاسم‌زاده با اشاره به برگزاری دومین رویداد بین‌المللی اکسپو فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، خدمات شهری، حمل‌ونقل، فناوری و توسعه زیرساخت‌های شهری برخوردار است و بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند نگاهی نو به سرمایه‌گذاری و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه شهری افزود: نگاه مدیریت شهری اصفهان به سرمایه‌گذاری نگاهی راهبردی و آینده محور است چراکه معتقدیم با ایجاد بسترهای شفاف، تسهیل فرآیندها و اعتماد متقابل میان شهرداری و سرمایه‌گذاران می‌توان ظرفیت‌های ارزشمند شهر را به پروژه‌هایی ماندگار و اثرگذار برای شهروندان تبدیل کرد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان تلاش می‌کند با شناسایی فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری، آماده‌سازی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و توسعه الگوهای مشارکت زمینه حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران را در اجرای طرح‌های شهری فراهم کند، تاکید کرد: رویکردی که علاوه‌بر تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات شهری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.

وی با اشاره به نقش رویداد ایزینکس ۲ در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهر ادامه داد: این رویداد صرفا محلی برای معرفی طرح‌ها و تبادل دیدگاه‌های اقتصادی نیست بلکه فرصتی برای شکل گیری ارتباطی مؤثر میان مدیریت شهری، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه است.

قاسم زاده با تاکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد تبدیل این ارتباطات به توافق‌های عملی، قراردادهای اثربخش و پروژه‌هایی است که آثار آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان شود، اضافه کرد: در مدیریت شهری سرمایه‌گذاری زمانی به موفقیت می‌رسد که منافع شهر و سرمایه‌گذار در یک مسیر مشترک قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: شهرداری باید با رویکردی تسهیل‌گر ضمن صیانت از منافع عمومی و حقوق شهروندان فرآیندهای اداری را شفاف‌تر کند، موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد و زمینه‌ای فراهم آورد که سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری برای حضور در پروژه‌های شهری تصمیم بگیرد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اهمیت استمرار تعامل با سرمایه‌گذاران اظهار کرد: موفقیت در حوزه مشارکت‌های شهری تنها به معرفی فرصت‌ها و امضای تفاهم نامه‌ها محدود نمی‌شود بلکه پیگیری مستمر تعهدات، رفع موانع اجرائی، رعایت زمان‌بندی پروژه‌ها و ایجاد ارتباطی مبتنی بر اعتماد از الزامات اصلی تحقق سرمایه‌گذاری موفق است و بر همین اساس باید از ظرفیت رویدادهای اقتصادی برای ایجاد همکاری‌های بلندمدت و تقویت ارتباط مدیریت شهری با بخش خصوصی استفاده

کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به الگوهای نوین توسعه شهری ادامه داد: آینده شهرها به توانایی آنها در استفاده هوشمندانه از منابع، جذب سرمایه‌های مردمی و خصوصی و حرکت به سمت پروژه‌های پایدار وابسته است و اصفهان نیز در این مسیر ظرفیت آن را دارد که با تمرکز بر طرح‌های دارای ارزش افزوده، توسعه زیرساخت‌های شهری، گردشگری، فناوری‌های نوین و راهکارهای سازگار با محیط زیست، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند.

قاسم زاده با بیان اینکه باور ما این است که سرمایه‌گذاری در شهر سرمایه‌گذاری برای آینده شهروندان است، تصریح کرد: هر پروژه موفق مشارکتی می‌تواند علاوه‌بر ایجاد ارزش اقتصادی به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی و تقویت امید به آینده کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه از این رو از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم ظرفیت‌های اصفهان را با نگاهی بلندمدت بررسی کنند و در مسیر ساختن شهری آبادتر، پویاتر و برخوردار از فرصت‌های بیشتر برای نسل امروز و فردا همراه مدیریت شهری باشند، افزود: ایزینکس ۲ باید سرآغاز مرحله‌ای تازه در تبدیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اقدامات اجرائی باشد، مرحله‌ای که در آن معرفی ظرفیت‌ها با پیگیری، اعتمادسازی و مشارکت اقتصادی، منجر به نتایج ملموس برای شهر اصفهان شود.

شهردار اصفهان در پایان گفت: هدف نهائی ما بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای شتاب بخشیدن به توسعه اصفهان و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای این شهر تاریخی و پرافتخار است.