بانک اطلاعات همه همدستان جنایتکاران آمریکایی وصهیونیستی تهیه شد

خرم‌آباد - خبر‌نگار کیهان:

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: تمام اشخاص و کشورهایی که در زنجیره حمله به کشورمان اعم از مدرسه شجره میناب و... دخالت داشتند به عنوان بانک اطلاعات توسط مجموعه تخصصی حقوقدانان کشور استخراج و گردآوری کرده‌ایم که به استناد آن متجاوزان آمریکایی- صهیونی و همه همدستانشان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله اردن که خاک داده و یا از فضای آنها استفاده شده، کشوری که در فضایش سوخت‌رسانی شده‌، یا پایگاه دایر کرده و... اطلاعات جامع گرد آورده‌ایم.

دکتر حسن عبدلیان‌پور در آیین تحلیف فارغ‌التحصیلی 190 کارشناس رسمی دادگستری لرستان‌، افزود: این مستند‌سازی؛ دقیق، علمی و تخصصی انجام شد به نحوی که مورد توجه دو وکیل بین‌المللی آقای ابراهیم پاتل و ادوکت ابو‌بکر محمد از icc دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند و icj تنها دادگاه بین‌المللی که به اختلافات کشورها رسیدگی می‌کند و در اوج جنگ به همراه ده تن از وکلای معروف بین‌المللی به تهران دعوت کردیم‌، قرار گرفت. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به نمایش کلیپی از ویرانی‌های حملات جنایتکاران به کشورمان‌، گفت: مستندات جامع از آثار حملات جنایتکاران آمریکایی-‌صهیونی و همدستانشان تهیه شده که بخشی از این مستندات علمی و کارشناسی تحت عنوان «زنجیره مسئولیت» مجلد شده است و خسارات وارده حدود 300 میلیارد بر‌آورد شده که به مجامع بین‌المللی ارائه گردیده است.

عبدلیان‌پور اضافه کرد: هیئت یاد شده در دیدار سه ساعته با حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان جنایات دشمنان قرار گرفتند که نتایج خوبی داشت و آقای پاتل از آفریقای جنوبی‌، به همراه تیم قوی حقوقی‌اش در icc علیه رژیم صهیونیستی طرح دعوی کردند که دستور حکم جلب نتانیاهو و گالانت وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی را گرفتند که این جنایتکاران الان می‌ترسند به خیلی از کشورها بروند. وی با بیان اینکه اقدامات این وکلا در دیوان کیفری بین‌المللی خیلی تاثیرگذار بوده است،گفت: زمانی که ما این وکلای خارجی را به ایران دعوت کردیم از میناب‌، لار و لامرد بازدید کردند که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بر‌آشفته شد و صراحتا اعلام نمود: ما نمی‌گذاریم این وکلایی که الان در ایران هستند علیه ما طرح دعوی کنند و ما آجر به آجر icc را پایین می‌آوریم. وی اضافه کرد: در ادامه نگرانی و موضع‌گیری خصمانه‌، حالا هم آمریکا به کشورها فشار می‌آورد از icc خارج شوند. آقای کریم محمدخان دادستان icc که بسیار انسان وارسته‌ای است و قضات icc را تحریم کردند که همه این‌ها مستندسازی شده است. عبدلیان‌پور افزود: ابراهیم پاتل به رئیس قوه قضائیه کشورمان گفت؛ با این مستندات دقیق علمی و استاندارد‌سازی شده بین‌المللی که توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دست ما رسید، قول می‌دهم ظرف یک ماه علیه جنایتکاران‌، طرح دعوی کنم که این‌گونه هم شد.

دکتر عبدلیان‌پور در مورد حمله جنایتکاران به لامرد و برخی دیگر از اماکن کشور گفت: برای اولین‌بار از بمب‌هایی استفاده شد که تاکنون در دنیا تست نشده و قبل از اصابت به هدف، منفجر می‌شد و هر یک از 80 هزار ترکش آن به هرکس برخورد می‌کرد در دم کشته می‌شد. وی گفت: اپراتورها‌ی این موشک‌های هدایت‌شونده دارای دوربین بوده و تا لحظه اصابت حتی تجمع‌، رنگ لباس دانش‌آموزان حتی دیوار نقاشی شده مدرسه و تمام جزئیات هدف را نظارت می‌کردند و در لار، پس از حمله جنایتکاران‌، پهپاد‌ها برای جلوگیری از امدادرسانی به مردم ساعت‌ها مشغول گشت‌زنی بودند.

وی اظهار داشت: یک موشک شلیک شده سالم مانده بود که آرم یک شرکت آلمانی روی آن قرار داشت و همانجا صورتجلسه کردیم که مشخص شد این شرکت آلمانی در ایران هم نمایندگی دارد و به محض برگشتن به تهران علیه آن طرح دعوا کردیم. دکتر عبدلیان‌پور گفت: مستند سازی‌ها توسط دیوان لاهه به جنایتکاران ابلاغ واقعی می‌شود.یعنی به کاخ سفید و ترامپ، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و... ابلاغ واقعی می‌شود و نسخه‌ای از دادخواست به همراه برگ اخطاریه می‌رود و با امضای آنان برمی‌گردد و ما الان حدود سیصد میلیارد دلار خسارت علیه آمریکایی‌ها رای داریم که چندین برابر ادعای آمریکایی‌هاست و همه اینها بخشی از این عملکرد مجاهدانه کارشناسان کانون است.

وی گفت: حدود 70 هزار کارشناس عضو کانون داریم که کارشناسی همه خرابی‌های حملات جنایتکاران در کشور را معاضدتی و رایگان انجام دادند. حدود 160 هزار گزارش تهیه کردند و ساخت فضاهای اداری و رفاهی مورد نیاز کانون طی مسئولیت اینجانب بیش از 40 برابر بیست و چند سال قبل عمر کانون است.

بر پایه این گزارش؛ در این آیین، تلاش‌های حقوقدان ایرانی دکتر سارا شیرازی و تنها حقوقدان زن شرکت‌کننده در اجلاس حقوقدانان کشورهای عضو بریکس که مورد توجه اعضا قرار گرفت و تهیه‌کننده گزارش تصویری جامع از خرابی جنایات متجاوزان در کشورمان ارج نهاده شد.