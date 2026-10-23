ساخت ۸ مدرسه در سایت نهضت ملی مسکن همدان آغاز شد

همدان- خبرنگار کیهان:

استاندار همدان از آغاز ساخت 8 مدرسه در سایت نهضت ملی مسکن در همدان خبر داد و گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت احداث و تأمین اعتبار شش مدرسه عادی را بر عهده گرفته و دو مدرسه «حیات طیبه» نیز توسط سازمان نوسازی مدارس احداث خواهد شد.

حمید ملانوری‌شمسی در آیین آغاز عملیات اجرائی واحدهای آموزشی سایت نهضت ملی مسکن همدان که با حضور وزیر آموزش‌وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: این سایت شامل هشت‌هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی است که تحویل هزار و ۶۰۰ واحد آن تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.وی با تأکید بر ضرورت توسعه همزمان زیرساخت‌ها با ساخت‌وسازهای مسکونی تصریح کرد: توسعه مسکن باید همراه با تأمین فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی و انتظامی باشد؛ چراکه در برخی طرح‌های گذشته، توجه کافی به این نیازها نشده بود و اکنون تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان در اولویت قرار دارد.استاندار همدان اضافه کرد: احداث یک مسجد نیز بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته و ۵۰ درصد هزینه احداث کلانتری این سایت نیز تأمین خواهد شد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به حمایت‌های وزیر آموزش‌وپرورش در زمینه تجهیز مدارس و هوشمندسازی سالن‌ها بیان کرد: تأمین اعتبار برای احداث شش نمازخانه نیز مورد توجه قرار گرفته و احداث شش زمین چمن مصنوعی در مدارس روستایی استان پیش‌بینی شده است.استاندار همدان همچنین درباره طرح‌های استخر دانش‌آموزی استان اظهار کرد: از مجموع ۱۰ پروژه استخر دانش‌آموزی، سه پروژه به بهره‌برداری رسیده و هفت پروژه دیگر در دست احداث است.