راهیابی یک نماینده و گروه قرآنی قم به مرحله نهائی مسابقات سراسری قرآن کریم

قم- خبرنگار کیهان:

رئیس امور قرآنی اداره کل اوقاف قم گفت: بر اساس فهرست اعلام ‌شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۲۱ نماینده و گروه قرآنی استان قم شامل ۱۸ نفر در رشته‌های انفرادی و سه گروه همخوانی و همسرایی قرآن کریم، به مرحله نهائی چهل ‌و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتند.

سید محمد صالح‌نژاد اظهار کرد: اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهائی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شد که بر اساس آن، استان قم با ۶ نماینده در بخش بانوان و ۱۵ نماینده در بخش آقایان، در رشته‌های مختلف قرائت، حفظ قرآن کریم، ترتیل، اذان و همخوانی و همسرایی حضور خواهد داشت.وی افزود: در بخش بانوان، زینب اکرامی‌مقدم در رشته قرائت زیر ۱۸ سال،‌ هاجر مهرعلیان در رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال، فاطمه یزدانی در رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال و فاطمه دلیری و آذرمان صادقی در رشته ترتیل به مرحله نهائی این دوره از مسابقات راه یافته‌اند. رئیس امور قرآنی اوقاف و امور خیریه قم همچنین گروه همخوانی و همسرایی قرآن کریم «تسنیم» به نمایندگی نجمه رضـانژاد از استان قم، در فهرست گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهائی بخش بانوان قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش آقایان نیز رضا خجسته‌کی در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، سیدعلی حسینی و احمد معتمدی در رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال، علیرضا براتی در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، سجاد وفایی و حیدر سلیمانی در رشته حفظ ۲۰ جزء بالای ۱۸ سال و حسین ایزدی در رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال به مرحله نهائی راه یافته‌اند.