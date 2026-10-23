ساری-خبرنگار کیهان:

فریدالدین نصریوف سفیر جمهوری ازبکستان در ایران، در دیدار با مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، با قدردانی از مهمان‌نوازی گرم مسئولان استان، بر ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان مازندران و ازبکستان تأکید کرد.

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران با اشاره به نشست برگزار شده در اتاق بازرگانی مازندران اظهار کرد: جلسه بسیار خوبی با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد که بیانگر علاقه‌مندی بالای تجار ایرانی برای همکاری با ازبکستان و همچنین تمایل تجار ازبکستانی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و محصولات تولیدی مازندران است.

نصریوف با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی مازندران، توسعه تعاملات میان بازرگانان دو طرف را زمینه‌ای مناسب برای افزایش مبادلات تجاری دانست و افزود: علاقه‌مندی فعالان اقتصادی دو کشور به همکاری‌های مشترک، فرصت ارزشمندی برای گسترش روابط تجاری و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری فراهم کرده است.

سفیر ازبکستان در ایران با اشاره به سفر سال گذشته هیئت مازندرانی به ازبکستان، این سفر را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: روند همکاری‌های تجاری میان دو طرف به‌صورت افزایشی در حال گسترش است و زمینه‌های مناسبی برای توسعه بیشتر این روابط وجود دارد.

نصریوف با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دوجانبه، از برنامه‌ریزی‌های فشرده برای سفر مقامات در دو تا سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: در این چارچوب، برنامه‌ریزی برای سفر به ازبکستان و دعوت از استاندار مازندران برای سفر به این کشور در دستور کار قرار دارد تا زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بیش از پیش فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به تعاملات میان استان مازندران و استان فرغانه ازبکستان، تبادل هیئت‌های تجاری میان دو منطقه را اقدامی مؤثر در مسیر توسعه روابط اقتصادی دانست و بر اهمیت تداوم این ارتباطات برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات تجاری تأکید کرد.

سفیر جمهوری ازبکستان در ایران در پایان با قدردانی دوباره از میزبانی و مهمان‌نوازی مسئولان مازندران، ابراز امیدواری کرد که با تداوم ارتباطات میان مقامات، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان مازندران و ازبکستان وارد مرحله گسترده‌تری شود.