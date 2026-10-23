فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۵۲۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سفیر ازبکستان در دیدار با استاندار مازندران:

افق‌های جدیدی از همکاری‌های اقتصادی مازندران و ازبکستان در حال شکل‌گیری است

ساری-خبرنگار کیهان:
فریدالدین نصریوف سفیر جمهوری ازبکستان در ایران، در دیدار با مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، با قدردانی از مهمان‌نوازی گرم مسئولان استان، بر ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان مازندران و ازبکستان تأکید کرد.
سفیر جمهوری ازبکستان در ایران با اشاره به نشست برگزار شده در اتاق بازرگانی مازندران اظهار کرد: جلسه بسیار خوبی با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد که بیانگر علاقه‌مندی بالای تجار ایرانی برای همکاری با ازبکستان و همچنین تمایل تجار ازبکستانی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و محصولات تولیدی مازندران است.
نصریوف با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی مازندران، توسعه تعاملات میان بازرگانان دو طرف را زمینه‌ای مناسب برای افزایش مبادلات تجاری دانست و افزود: علاقه‌مندی فعالان اقتصادی دو کشور به همکاری‌های مشترک، فرصت ارزشمندی برای گسترش روابط تجاری و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری فراهم کرده است.
سفیر ازبکستان در ایران با اشاره به سفر سال گذشته هیئت مازندرانی به ازبکستان، این سفر را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: روند همکاری‌های تجاری میان دو طرف به‌صورت افزایشی در حال گسترش است و زمینه‌های مناسبی برای توسعه بیشتر این روابط وجود دارد.
نصریوف با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دوجانبه، از برنامه‌ریزی‌های فشرده برای سفر مقامات در دو تا سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: در این چارچوب، برنامه‌ریزی برای سفر به ازبکستان و دعوت از استاندار مازندران برای سفر به این کشور در دستور کار قرار دارد تا زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بیش از پیش فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به تعاملات میان استان مازندران و استان فرغانه ازبکستان، تبادل هیئت‌های تجاری میان دو منطقه را اقدامی مؤثر در مسیر توسعه روابط اقتصادی دانست و بر اهمیت تداوم این ارتباطات برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات تجاری تأکید کرد.
سفیر جمهوری ازبکستان در ایران در پایان با قدردانی دوباره از میزبانی و مهمان‌نوازی مسئولان مازندران، ابراز امیدواری کرد که با تداوم ارتباطات میان مقامات، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان مازندران و ازبکستان وارد مرحله گسترده‌تری شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

پاسخ قاطع ایران به نیرنگ آمریکا قیمت نفت را به ۱۱۱ دلار رساند

نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه: آمریکا حق ندارد ایران را محاصره کند

وقتی نقاب از چهره اروپا افتاد(یادداشت روز)

دکترین تولید سلاح هسته‌ای با تغییر زمانه ممکن است تغییر کند

وجدان‌های آزاده در غرب  مدعیان اصلاحات را از خواب بیدار نکرد

رزمایش بزرگ ۵۰ هزار نفری جان‌فدا در اراک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد

دیدار رئیس ‌مجلس با رهبر معظم انقلاب

به بهانه نفرین‌نامه مالک تراکتور فوتبال نه، لعنت به مسببان این وضعیت(نکته ورزشی)

ترامپ مانند یک قمارباز معتاد دائماً در مقابل ایران شکست می‌خورد

هدیه به خوانندگان