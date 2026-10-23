تالش- خبرنگار کیهان:

به مناسبت هفته تربیت بدنی، رئیس و جمعی از رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان تالش با رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار این شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، بر اهمیت توسعه ورزش، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و حمایت از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی تأکید شد. فرماندار تالش، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، حمایت از استعدادهای ورزشی، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت بیشتر جوانان در فعالیت‌های ورزشی را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست.

وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرائی و هیئت‌های ورزشی برای توسعه ورزش شهرستان تأکید کرد.