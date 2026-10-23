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کد خبر: ۳۴۰۵۲۵
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
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تأکید فرماندار تالش بر توسعه ورزش و حمایت از هیئت‌های ورزشی

تالش- خبرنگار کیهان:
 به مناسبت هفته تربیت بدنی، رئیس و جمعی از رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان تالش با رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار این شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
 در این دیدار که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، بر اهمیت توسعه ورزش، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و حمایت از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی تأکید شد. فرماندار تالش، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، حمایت از استعدادهای ورزشی، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت بیشتر جوانان در فعالیت‌های ورزشی را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست.
وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرائی و هیئت‌های ورزشی برای توسعه ورزش شهرستان تأکید کرد.

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