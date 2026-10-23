شناسایی ۲۵۰۰ فعال اقتصادی خارجی در خراسان رضوی

مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی خارجی در حوزه‌های صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، متناسب با ظرفیت‌های استان شناسایی شده است.

مهدی تقوایی در حاشیه سفر اعضای کمیته فعالان اقتصادی خارجی و هیئت فنی اشتغال استان به مرز دوغارون در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: جذب و هدایت سرمایه‌گذاران، احصا و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های منطقه آزاد دوغارون به تجار و منعکس کردن دغدغه‌های آنها به دستگاههای متولی کشوری و استانی از مهم‌ترین اهداف کمیته فعالان اقتصادی خراسان رضوی است که هشت ماه از فعالیت آن می‌گذرد.

وی با اشاره به این که دوغارون نخستین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است، ادامه داد: گذرگاه رسمی دوغارون پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود که بدون شک توسعه و شکوفایی آن اقتصاد کشور، استان و خطه مرزی تایباد را متحول خواهد کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: معبر دوغارون تنها مرز و محل عبور کالا نیست، بلکه دروازه راهبردی شمال شرق جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود.

به گفته وی، سفرهای متوالی استاندار خراسان رضوی، والی هرات، مقامات کشوری، لشکری و هیئت‌های مختلف به این مرز رسمی نشان از جایگاه راهبردی این منطقه اقتصادی دارد.

تقوایی بیان کرد: روابط دیرینه ایران و افغانستان و قرابت‌های فرهنگی این ۲ کشور همسایه فرصتی برای افزایش سطح روابط آنها در حوزه‌های مختلف است.

وی گفت: بهره‌مندی ساکنان مناطق مرزی و مرزنشینان از فعالیت‌های اقتصادی دوغارون در چارچوب قانون باید در دستور کار مسئولان کشوری و استانی باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: فعالیت در حوزه‌های پتروشیمی، ایجاد مسیر سبز خروج کالا، گردشگری سلامت، عیارسنجی خاک روی، بلندینگ هیدروکربن و احداث سایت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی کمیته فعالان اقتصادی خراسان رضوی در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون پیش‌بینی شده که نیاز به یک برنامه مطالعاتی دقیق دارد.

فرماندار تایباد در ادامه گفت: گمرک مرزی دوغارون با قدمتی افزون بر ۱۰۵ سال یکی مناطق برتر اقتصادی شرق کشور به شمار می‌رود.

حسین جمشیدی افزود: ورود و خروج روزانه افزون بر هزار و ۹۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی بین ۲ مرز اسلام قلعه افغانستان و دوغارون به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: افزایش تردد ناوگان حمل‌ونقل ایران و افغانستان در مرز ۲ کشور نشان از جایگاه ویژه گذرگاه رسمی دوغارون دارد.

فرماندار تایباد ادامه داد: تعامل و هم افزایی همه دستگاههای مستقر در دوغارون منجر به افزایش صادرات و ترانزیت از دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور همسایه شده است.

جمشیدی تصریح کرد: راه‌اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، خراسان رضوی و این شهرستان مرزی ظرفیت طلایی است که نگاه ویژه مسئولان کشوری و استانی را می‌طلبد.

به گفته وی، بدون شک حمایت از سرمایه‌گذار نقش زیادی در جذب سرمایه‌گذاری از سوی آنها دارد، در این شرایط کشور باید از همه ظرفیت‌ها در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کند.