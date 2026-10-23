فاطمه قاسم‌آبادی

دو سال گذشته، حجم تولیدات‌ هالیوودی برای پاسداشت جنگ جهانی دوم و به ویژه قربانیان آشویتس، سیر صعودی داشته است و آثاری که در مورد مظلوم‌نمایی یهودیان در جنگ جهانی دوم است، بسیار بیشتر از سال‌های گذشته ساخته شده‌اند.

البته کیفیت این آثار بر‌عکس دهه‌های گذشته، پایین آمده و کاملاً معلوم است که در راستای سری‌سازی، تنها تعدادشان بیشتر از قبل شده است.

به نظر می‌رسد ‌هالیوود برای جبران نفرتی که مردم دنیا نسبت به یهودیان و جنایات صهیونیست‌ها در غزه و کرانه‌باختری پیدا کرده‌اند، سعی‌کرده تا با بیشتر‌کردن تولیدات فرهنگی‌اش، جبران مافات کند و همچنان عده‌ای را که به ‌هالیوود اعتماد دارند، پای روایات من درآوردی خود بنشاند.

فیلم «پیروزی قلب» به نویسندگی و کارگردانی «آنتونی دامبروزیو» محصول سال 2025 آمریکا و هلند است.

داستان گرسنگی تا مرگ

داستان فیلم پیروزی قلب، در مورد کشیشی کاتولیک به نام «ریموند کولبه» ملقب به پدر «ماکسیمیلیان کولبه» است.

این کشیش که طبق روایت داستان در بین زندانیان آشویتس بود، داوطلب می‌شود که به جای یکی از زندانیان که زن و فرزند داشت، تنبیه فرمانده نازی را قبول کند.

فرمانده او را به همراه 9 نفر دیگر، به مرگ تدریجی با گرسنگی در یک سلول محکوم می‌کند.

کشیش کولبه به همراه 9 نفر دیگر در آن سلول می‌مانند و در مرز بین کفر و ایمان مبارزه می‌کنند تا اینکه بعد از 14 روز، مرگ دانه‌دانه‌ گریبان آن‌ها را می‌گیرد... بعدها کولبه به خاطر نوع مرگش، توسط پاپ «ژان پل دوم» قدیس اعلام شد.

مسیحیت در خدمت یهودیان

در فیلم پیروزی قلب، مخاطبین می‌بینند که در همان ابتدا سازنده عنوان می‌کند که قبل از اینکه آشویتس در مورد کشتار یهودیان باشد، برای نابودی هویت ملی لهستانی‌ها بوده است!

این جدید‌ترین ادعایی است که در یک فیلم در مورد آشویتس گفته شده است و تا قبل از این همیشه، آشویتس کاملا در قبضه یادبود و ناله‌سرایی برای یهودیان کشته شده بود و به هیچ‌وجه زندانیان غیر‌یهودی در آن به نمایش گذاشته نمی‌شد!

البته با توجه به نفرت جهانی نسبت به یهودیان و در صدر آن نفرت مردم اروپای شرقی از اینکه یهودیان آواره بعد از اسرائیل، به کشور آن‌ها بیایند، در فیلم پیروزی قلب می‌بینیم که کشیش کاتولیک به میدان می‌آید تا نشان بدهد که با یهودیان همدرد است و به همان اندازه در حق او هم ظلم شده است....

در صحنه‌ای می‌بینیم هم‌بندی کشیش می‌گوید کومونیست در کنار مسیحی و یهودی در این سلول جمع شده‌اند! همین دیالوگ کافی است تا معلوم شود قصد سازنده دقیقاً از ساخت چنین فیلمی چیست.

گویی سازنده می‌خواهد کاملاً واضح بگوید، مسیحیان و کمونیست‌های کافر در یک جبهه در کنار یهودیان هستند و با دادن سهمی از قربانیان آشویتس به آن‌ها، با آن‌ها پیوندی ابدی و غیرقابل گسست ایجاد می‌کند!

جالب است که این کشیش رسماً در اردوگاه آشویتس سعی می‌کند بقیه هم‌بندانش را با همدیگر متحد کند و به آن‌ها امید بدهد و بگوید که همه در این سختی به یک اندازه سهم داریم و باید متحد باقی بمانیم.

کلیشه‌ای و غیر مستند

در فیلم پیروزی قلب، می‌بینیم که از همان صحنه‌های ابتدائی زندانیان آشویتس روی لباس‌های راه‌راه خود و درست روی قلب‌شان مثلثی قرمز رنگ و برعکس، نقش بسته است که مخاطبین را به یاد فیلم‌های گردان‌های قسام و آن مثلث معروف قرمز می‌اندازد که‌ تانک‌ها و نیروهای دشمن صهیونیست را هدف قرار می‌داد!

این مطلب باعث می‌شود مخاطبین آگاه درک کنند که تا آخر ماجرا قرار است چگونه پیش برود. البته در انتها هم با زیرنویس سازنده اعلام می‌کند که ماکسیمیلیان قدیس، تنها شخصی بوده که در آن سلول محکوم به مرگ هویتش مشخص است و از بقیه نُه نفر یهودی و کمونیست، هیچ اطلاعات درستی در دسترس نیست!!!

اینکه یک داستان از روی زندگی کشیشی مسیحی و راجع به آشویتس ساخته شود ولی تمام شخصیت‌های قربانی اطرافش که یهودی و کومونیست هستند، عملا‎ً هویت مشخصی نداشته باشند، شیوه کلاسیک قربانیان آشویتس است که دقیقاً بر مبنای همین فرمول به 6 میلیون نفر رسیدند و هویت بیشتر این 6 میلیون، همواره در ‌هاله‌ای از ابهام است!

در فیلم پیروزی قلب، رسماً اصل داستان روی فداکاری کشیش ماجرا و کمک به هم‌بندانش برای حفظ ایمان‌شان می‌چرخد ولی این مطلب که هیچ‌کدام از 9 نفر ادعایی هم‌بند کشیش در دنیای واقعی هویتی ندارند، کل داستان را زیر سؤال می‌برد و سازنده طوری این مسئله را عنوان می‌کند که گویی اهمیت چندانی ندارد و بحث اسم و هویت در دنیای واقعی اصلا مطرح نیست و مخاطبین هم باید همچنان چنین داستان‌های بی‌هویتی را بخرند و برای‌شان احساساتی هم بشوند!

ضعیف و بی‌سروته

داستان فیلم پیروزی قلب، یک داستان کلیشه‌ای آشویتسی است، منتها این‌بار سازنده سعی‌کرده با وارد‌کردن کمونیست‌ها و یک کشیش کاتولیک، دایره اتحاد یهودیان را بزرگ‌تر کند تا شاید داستان تکراری‌اش رنگ و رویی به خود بگیرد و این عناصر جدید باعث شوند که همچنان مخاطبین چنین روایتی را بخرند!

جالب است که این فیلم در سایت‌های مخصوص منتقدین غربی بنا بر سنت قدیمی، نمرات بسیار بالایی در حد شاهکار را از آن خود کرده است اما همین فیلم در سایت‌های مخصوص مخاطبین، نمرات ضعیفی گرفته است و کاملا مشخص است که روایت کشیش مدافع حقوق یهودیان برای مخاطبین عام به هیچ‌وجه جذاب و تاثیرگذار نبوده است.