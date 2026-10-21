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کد خبر: ۳۴۰۵۰۹
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
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آخه گوش نکردم که! (گفت و شنود)

گفت: رسانه‌های آمریکایي و تعداد قابل توجهی از مقامات این کشور اعتراف می‌کنند که بسته بودن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و بسیاری از کالاهای دیگر، آمریکا و اروپا را به نقطه نزدیک به فلج کشانده است.
گفتم: یادت هست چه قمپزی در می‌کردند که علیه ایران دست به تحریم‌های فلج‌کننده زده‌اند؟!
گفت: پس بی‌حساب نیست که هر وقت قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، ترامپ به دروغ از نزدیکی توافق با ایران سخن می‌گوید! و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان کفش و کلاه می‌کند و به عنوان میانجی و به بهانه این‌که حامل پیامی از آمریکاست به ایران می‌آید!
گفتم: متاسفانه برخی از مسئولان خودمان هم دروغ‌های ترامپ درباره توافق را بلافاصله و قاطعانه تکذیب نمی‌کنند و از هدف اصلی رفت و آمد برخی میانجی‌ها که کاهش قیمت نفت است غفلت می‌ورزند!
گفت: کاش در این سوی ماجرا به توصیه‌های جدی و خیر‌خواهانه درباره اهداف اصلی میانجی‌ها توجه بیشتری می‌شد! 
گفتم: شخصی تأسف می‌خورد که چرا به توصیه‌های پدرش 
گوش نداده است! پرسیدند؛ توصیه‌های مرحوم پدرت چی بود؟ 
گفت؛ چه می‌دانم؟ گوش ندادم تا بدانم چی بود؟!

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