*این‌روزها حضور شبانه در میادین، فقط صرف آمدن به خیابان نیست. بلکه ضربه‌ای به دشمن و تقویت روحیه مؤمنان در یک حرکت جمعی است. یک نفر هم نیامدنش حتماً عذر موجه می‌خواهد. خلاصه میدان را بدون اذن فرمانده نمی‌شود ترک کرد.

فضیلت

* رهبر رشید انقلاب، در پیام خود به مناسبت سالروز میلاد مسعود حضرت زینب سلام‌الله علیها و روز پرستار، بانوان ایران را زینبی خواندند و حضور آنان در میادین و خیابان‌های ایران را حضور زینبی معرفی کردند. مگر نه این‌که عقیله بنی‌هاشم ثابت کرد زن باایمان می‌تواند شهرها را فتح کند؛ حتی اگر شهر، شهر یزید باشد و زن در غل و زنجیر و اسیر. درود خداوند بر زنان مبعوث رهرو حضرت زینب سلام‌الله علیها.

سُلگی

* درود و سلام خداوند بر زنان ایرانی که یکی از مهم‌ترین عناصر تجمعات خون‌خواهی هستند و با عاطفه مادرانه یا دخترانه خود نسبت به آقای شهید ایران قریب به ۸ ماه است که اجازه نداده‌اند شهادت مظلومانه قائد شهید به دست فراموشی سپرده شود.

رضاپور

* حدود هشت ماه است که بعثت شبانه مردم که توطئه دشمن را نقش بر آب کرد، ادامه دارد. و این بعثت ملت ایران امروز مایه مباهات ملت‌های آزاده جهان شده است.

جهانی

*ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه گفته اعتراضاتی که در کشورش راه افتاده به‌خاطر گرانی سوخت است که آن‌هم نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران است. عرض می‌کنم گریبان غرب غارتگر پس از قرن‌ها حالا در دست دلاوران ایرانی نگهبان تنگه هرمز افتاده است.

بیناپور

* اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به حجم خسارات انسانی و توصیف وضعیت نیروهایشان در عراق به «باتلاق و جهنم» را باید سندی قاطع بر قدرت و دقت عملیات‌های مقاومت خواند. به جرأت می‌توان گفت این اعتراف صریح، دروغ‌پردازی برخی جریان‌ها را که برای کوچک‌نمایی و کم‌اهمیت جلوه دادن مقاومت تلاش می‌کردند، برملا کرد.

دادپور

* جالب است که بدانیم هدف دشمن از تحریم‌های اقتصادی فقط واردکردن فشار اقتصادی به مردم نیست، بلکه ایجاد این دورنماست که با این وضعیت آینده‌ای وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که مسئله تحلیل و تبیین شرایط امروز و نقشه‌های شوم دشمنان غدار و حیله‌گر بسیار اهمیت دارد.

رهنما

* یک افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا با لحنی بی‌سابقه مدعی شده پایان محمد بن‌سلمان و خاندان آل‌سعود اجتناب‌ناپذیر است. او گفته بن‌سلمان اگر خوش‌شانس باشد، باید با آخرین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ طلایی از ریاض فرار کند و به مخفیگاهش در لندن یا آمریکا پناه ببرد.

اسفندیاری

* در جمهوری آذربایجان صهیونیست‌ها می‌توانند عقاید خود را آموزش دهند و پوشش مخصوص خود، از جمله کیپا و... را داشته باشند و با ممانعتی روبه‌رو نباشند. این در حالی است که دولت الهام علی‌اف به بهانه سکولاریسم، حجاب را در مدارس مسلمانان و شیعیان این کشور ممنوع کرده است.

احمدوند

* آمریکا باید متوجه شده باشد که ایران در واکنش به حملات جدید احتمالی دشمن، هیچ‌گونه خویشتن‌داری به خرج نخواهد داد. این‌بار، ایران علاوه ‌بر به نمایش گذاشتن تازه‌ترین و غیرمنتظره‌ترین تجهیزات نظامی خود، هیچ دلیلی برای خویشتن‌داری نخواهد داشت و خود را به محدود کردن دامنه میدان نبرد به مرزهای جغرافیایی یا حوزه‌های مشخص مقید نخواهد کرد.

اسماعیل‌خانی

* رهبران کشورهای منطقه در این مدت باید فهمیده باشند نظم امنیتی آمریکا در خاورمیانه عملاً از میان رفته و پایگاه‌های آمریکا به منبع ناامنی تبدیل شده‌اند. خلاصه چیزی به نام منجی آمریکایی دیگر وجود ندارد. پس باید هرچه سریع‌تر مدل تازه‌ای را در پیش بگیرند که در آن، مسئولیت اصلی تأمین امنیت منطقه بر عهده خود کشورهای منطقه باشد.

بهمنی

* عملیات طوفان‌الاقصی را صرفاً یک رخداد نظامی نباید دید. این عملیات اقتصاد رژیم صهیونی را با یک صورتحساب بلندمدت روبه‌رو کرد؛ صورتحسابی که تاکنون صدها میلیارد شِکِل هزینه، افزایش قابل‌توجه بدهی، افت تولید نسبت به روند پیش از جنگ و فشار بر بازار کار را به همراه داشته است.

کیان‌ارثی

* زلنسکی، خیانت آمریکا را حس کرد، اما غربگرایان داخلی که سفیران! آمریکا درکشور ما هستند، این خیانت چندین‌باره شیطان بزرگ را حس نمی‌کنند؟! نکند جنسشان از جنس آن‌ها شده باشد.

جدیدی

* همه می‌دانند که رژیم صهیونی و آمریکا بسیاری از دارایی‌های خود را در غرب آسیا به‌دلیل ضرباتی که از ایران دریافت کردند، از دست داده‌اند و توان مقاومت در برابر ایران مجهز را ندارند.

ناصری

* ملت ایران در مبارزات نیم‌قرن اخیر خود علیه استبداد و استکبار جهانی، راه زیادی را پیموده و تا رسیدن به قله پیروزی فقط چند گام فاصله دارد. نشریه آمریکایی آتلانتیک می‌نویسد؛ ترامپ از شکست در جنگ با ایران عصبانی، دیوانه و فلج شده است و ان‌شاءالله به‌زودی به درک واصل می‌شود.

طلائیان

* ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد، نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای کشورمان؟ حال که چنین است، چرا نباید از آن خارج شد؟

بهرودی

* از سربازان گمنام امام زمان (عج) قزوین که با کمک گزارش‌های مردمی ۳۹ مزدور دشمن آمریکایی‌صهیونی را در قالب ۸ تیم سازمان‌دهی‌شده شناسایی و بازداشت کردند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

ملانوروزی

* نامزد دموکرات سنای میشیگان آمریکا گفته است که جنگ با ایران ایده‌ای احمقانه و حاصل توطئه‌ای ۴۰ ساله بود! قابل توجه غرب‌گدایان که ما را مقصر می‌دانند!

نادری

* استاد دانشگاه، پروفسور سیدحسن عارفی، در پاسخ کسانی که می‌گویند جمهوری اسلامی برای ما چه کرده است، می‌گوید: قبل از انقلاب در کشورمان نوار قلب نداشتیم! اما امروز مغز جنین را در رحم مادر جراحی می‌کنیم!

اخوان

* وسط جنگ فقط باید زینب‌گونه روایت کرد. اگر هنر دارند، آمریکا و رژیم جعلی صهیونی را مفتضح کنند وگرنه فقط نقاط قوت داخل را بگویند. برخی‌ها گویا هنری غیر از تخریب ندارند.

منصوری

* آمار نظرسنجی‌های آمریکا نشان می‌دهد ترامپ با دروغ‌های پی‌درپی در حال سرپوش گذاشتن بر وضعیت بغرنجی است که جنگ با ایران دامن‌گیر آمریکا کرده است. و ان‌شاءالله دودمان ترامپ قمارباز را در هم می‌شکند و بر باد می‌دهد.

قربانی

* پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، در اواخر هفتمین ماه جنگ گفت؛ خیلی خیلی احمق می‌شود ترامپ که با حمله به ایران، نفت را ۱۱۰ دلار کرد!

مددی

* رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته امکان قطع ارتباط استارلینک در مناطق مختلف را داریم. می‌خواستم بگویم اگر به چنین فناوری دسترسی دارند، جلوی سمپاشی لشکر شیطانی اینترنشنال را بگیرند. نباید اجازه داد تفاله‌های اینترنشنالی براحتی روی افکار عمومی مردم تاثیرات منفی بگذارد.

شمسیان

* در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود اگر ۱۴ تا ۲۱ درصد جمعیت یک کشور بالای ۶۰ سال باشند، آن کشور در مرحله سالمندی قرار دارد. با این وضعیت، ایران با سرعت زیادی در حال نزدیک‌شدن به این مرحله است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰،

۳۳ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال باشند که چیز خوبی نیست.

مستغاثی

* ببینید آن بی‌وطنانی که یک عمر می‌گفتند ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم به چه روزی افتاده‌اند. این قماش برای بمباران ریاض ناراحت‌اند و بابت توهین روبیو، وزیر خارجه بی‌بوته آمریکا، به تاریخ و تمدن ایران تشکر می‌کنند.

ولی‌زاده