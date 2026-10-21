وزارت امنیت داخلی آمریکا استفاده از «دیپ‌سیک» در نهادهای غیرنظامی دولت فدرال را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا استفاده از هوش مصنوعی دیپ‌سیک را در سامانه‌های فناوری اطلاعات نهادهای غیرنظامی دولت فدرال ممنوع کرده است؛ تصمیمی که با نگرانی‌های امنیتی درباره احتمال افشای اطلاعات حساس و انتقال داده‌ها به چین اتخاذ شده است.

محدودیت جدید فقط به چت‌بات دیپ‌سیک محدود نمی‌شود و محصولات و خدمات شرکت‌های ثالثی را نیز دربر می‌گیرد که از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت چینی استفاده می‌کنند. براساس این دستور، نهادهای مشمول اجازه خرید محصولات و خدمات ممنوع‌شده را ندارند و باید استفاده از آنها را در سامانه‌های دولتی متوقف کنند.

مقام‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که نگران‌اند استفاده از محصولات دیپ‌سیک به افشای اطلاعات حساس کارکنان دولت و پیمانکاران منجر شود. احتمال وجود آسیب‌پذیری‌های امنیتی و استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده علیه اشخاص و نهادهای آمریکایی نیز از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده درباره این فناوری است. محدودیت‌های جدید در ادامه اقدام‌های قبلی آمریکا علیه دیپ‌سیک اتخاذ شده است. پیش‌تر نیز برخی نهادهای فدرال و ایالت‌های آمریکا استفاده از این هوش مصنوعی را در سامانه‌های خود محدود کرده بودند. دستور جدید به معنای ممنوعیت دیپ‌سیک برای تمام کاربران آمریکایی نیست و دامنه آن به نهادهای غیرنظامی دولت فدرال و سامانه‌های فناوری اطلاعات آنها مربوط می‌شود. بنابراین، شرکت‌های خصوصی و شهروندان آمریکایی صرفاً براساس این دستور از استفاده عمومی از دیپ‌سیک منع نشده‌اند.