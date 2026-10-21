آتش‌ گرفتن کشتی مسافربری ۴۶۰ نفر تخلیه شدند

رسانه‌های محلی اندونزی اعلام کردند پس از آنکه یک کشتی مسافربری در نزدیکی جزیره «جاوه» طعمه حریق شد، تمامی ۴۶۰ مسافر و خدمه آن طی یک عملیات نجات که چندین ساعت به طول انجامید، تخلیه شدند.

به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیسی‌زبان محلی «جاکارتا گلوب» به نقل از مقامات امداد و نجات گزارش داد این کشتی با نام «کی‌ام‌پی باتوماندی» که حامل ۴۲۰ مسافر و ۴۰ خدمه بود، در نزدیکی جزیره «مراک بسار» در استان «بانتن» گرفتار حریق شد. در مجموع ۱۸ شناور و واحد پشتیبانی، شامل قایق‌های نجات، یدک‌کش‌ها، شناورهای گشتی و قایق‌های ماهیگیری، برای انجام عملیات تخلیه و اطفای حریق به کار گرفته شدند.

فیلم‌هایی که توسط چندین شبکه پخش شد، دود سیاه غلیظی را نشان می‌داد که از کشتی بلند می‌شد و مسافران وحشت‌زده برای یافتن مکان امن تقلا می‌کردند. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است.

خبر دیگر از اندونزی اینکه، دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌ها در اندونزی از ماه اوت تاکنون بیش از دو هزار و 600 پرواز داخلی را مختل کرده و به لغو ۱۴ پرواز بین‌المللی در مسیر‌های ارتباطی با سنگاپور منجر شده است؛ با این حال، دولت اندونزی اعلام کرده است فعلاً توانایی مقابله با آتش‌سوزی‌ها را با امکانات داخلی خود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی از عوامل تکرارشونده آلودگی فرامرزی هوا در جنوب‌شرق آسیاست و پیامد‌های آن علاوه بر سلامت عمومی، حمل‌ونقل هوایی و فعالیت‌های اقتصادی کشور‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.