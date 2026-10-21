2 میلیون نفر از جمعیت زنان در سن فرزندآوری کم شد

معاون سابق ستاد ملی جمعیت گفت: جمعیت زنان ۲۰ تا ۳۹ساله کشور از سال ۱۳۹۴ تاکنون دو میلیون نفر کاهش یافته و تنها در فاصله سال گذشته تا امسال نیز ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، انسیه کتابچی، با تأکید بر ضرورت توجه به جمعیت زنان در سنین فرزندآوری برای تحلیل روند موالید کشور اظهار داشت: برای تحلیل تعداد موالید نمی‌توان صرفاً به شمار تولدها اکتفا کرد، بلکه باید تعداد موالید را متناسب با جمعیت مادرانی بررسی کرد که در سن فرزندآوری قرار دارند. کتابچی افزود: ۸۷ درصد ولادت‌های کشور مربوط به زنان ۲۰ تا ۳۹ ساله است؛ بنابراین باید بررسی کنیم که جمعیت زنان این گروه سنی در سال‌های گذشته ثابت مانده، افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه جمعیت زنان ۲۰ تا ۳۹ ساله از سال ۱۳۹۴ تاکنون دو میلیون نفر کاهش یافته است، گفت: تنها از سال گذشته تا امسال نیز ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت زنان این گروه سنی کم شده‌اند.

معاون سابق ستاد ملی جمعیت ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کل زنان در سن باروری کشور حدود ۲۳ میلیون نفر است که از این تعداد،

۱۵.۵ میلیون نفر زنان متأهل در سن باروری هستند. همچنین ۹.۶ میلیون نفر از زنان متأهل در سن باروری بالای ۳۵ سال دارند.

کتابچی بیان داشت: وقتی بخش عمده ولادت‌ها مربوط به زنان ۲۰ تا ۳۹ ساله است و شمار بیشتری از زنان متأهل در سن باروری از ۳۹ سالگی عبور می‌کنند، طبیعی است که تعداد زنان در سنین اصلی فرزندآوری کاهش یابد.

باید نگاه جامعه به بارداری در سنین بالاتر

اصلاح شود

وی، یکی از موضوعات قابل‌توجه در سیاست‌های جمعیتی را ترویج گفتمان فرزندآوری در سنین بالای ۴۰ سال دانست و با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و فرانسه نیز موضوع جمعیت و بارداری در سنین بالاتر موردتوجه قرار دارد.

معاون سابق ستاد ملی جمعیت با اشاره به اسناد رسمی وزارت بهداشت آمریکا و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور (CDC) اظهار داشت: در این اسناد به امکان بارداری در سنین بالاتر اشاره شده است. در منابع مورد اشاره، بارداری تا ۴۹سالگی بی‌خطر دانسته شده و حتی با مراقبت، امکان بارداری تا ۵۴ سالگی نیز مطرح شده است.

کتابچی با تأکید بر اینکه این موضوع باید در چارچوب ملاحظات پزشکی بررسی شود، گفت: طبیعی است که شرایط جسمی یک زن ۳۵ یا ۴۰ ساله با یک زن ۲۲ یا ۲۵ ساله یکسان نیست، اما این تفاوت به معنای آن نیست که بارداری در سنین بالاتر الزاماً با مشکل مواجه خواهد شد. زنان در سنین بالاتر می‌توانند با مراقبت‌های مناسب بارداری سالمی داشته باشند، اما لازم است احتمال عوارضی مانند دیابت بارداری و فشار خون بالا در آنها موردتوجه قرار گیرد.

تأکید بر مراقبت‌های بیشتر به جای ترس از بارداری

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نگرش‌ها درباره بارداری در سنین بالاتر افزود: سال‌ها به مردم گفته شده است که بارداری پس از ۳۵ سالگی خطرناک است، در حالی که باید درباره شرایط این بارداری‌ها و مراقبت‌های موردنیاز اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام شود. اگر احتمال بروز دیابت بارداری یا فشار خون در زنان سنین بالاتر بیشتر باشد، باید از ابتدا مراقبت‌های لازم انجام شود تا در صورت بروز این عوارض، درمان مناسب صورت گیرد.