آیا باید مرغ را قبل از خوردن بشوییم؟

رئیس گروه فرآورده‌های خام دامی سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: برخلاف برخی تصورات، شستن مرغ برای کاهش میزان آلودگی‌های میکروبی موجود در آن، هیچ اشکالی ندارد.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، در میان بحث‌های داغ فضای مجازی درباره سلامت مواد غذایی، سوالاتی مبنی بر آلودگی سینک ظرفشویی و خطر انتقال میکروب‌ها هنگام شستن مرغ مطرح شده است.

محمدرضا سالاری، رئیس گروه فرآورده‌های خام دامی سازمان دامپزشکی کشور، در برنامه «مجله پزشکی» رادیو سلامت، به بررسی علمی این موضوع و شیوه صحیح آماده‌سازی مرغ پیش از انجماد پرداخت.

سالاری در پاسخ به این نگرانی‌ها تأکید کرد: برخلاف برخی تصورات، شستن مرغ برای کاهش میزان آلودگی‌های میکروبی موجود در آن هیچ اشکالی ندارد و حتی می‌تواند میزان فلور میکروبی را پایین بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: مرغی که از مراکز مجاز تهیه می‌شود، از نظر سطح بهداشتی بسیار تمیزتر از بسیاری از محصولات دیگر مانند میوه‌ها یا سیب‌زمینی‌ها است که به دلیل قرارگیری در خاک، آلودگی‌های بیشتری دارند.اگر قصد دارید مرغ را در منزل قطعه‌بندی کنید یا مرغ قطعه‌بندی شده تهیه کرده‌اید، حتماً باید پیش از قرار دادن آن در فریزر یا یخچال، مراحل شست‌وشو را به درستی انجام دهید.

سالاری در ادامه افزود: پس از شست‌وشو، بسیار حیاتی است که مرغ کاملاً خشک شود و اجازه دهید آب اضافی آن کاملاً بچکد. این دقت در خشک‌کردن مرغ پیش از انجماد یا قرار دادن در یخچال، برای حفظ سلامت و کیفیت گوشت در فرآیند نگهداری الزامی است.

به گفته رئیس گروه فرآورده‌های خام دامی سازمان دامپزشکی کشور، اگر موقع شستن مرغ در سینک، آب آلوده به اطراف بپاشد و روی ظروف، میوه‌ها یا وسایل دیگر آشپزخانه برود، میکروب‌ها را پخش کرده‌اید. اینجاست که خطر بیماری ایجاد می‌شود.

اگر مرغ را بشویید اما خوب خشک نکنید و اجازه ندهید آبش کاملاً بچکد، این رطوبت اضافی هنگام انجماد باعث تغییر بافت گوشت و احتمال فساد سریع‌تر می‌شود.