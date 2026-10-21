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کد خبر: ۳۴۰۴۸۷
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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معاون وزیر کشور:

زیرساخت ریلی و ارتباط با شرق آسیا ویژگی ممتاز مرز سرخس است

مشهد- خبرنگار کیهان:
 معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در شرایط فعلی تمامی مرزهای زمینی کشور در تأمین کالاهای اساسی اهمیت ویژه‌ای دارند اما ویژگی ممتاز مرز سرخس برخورداری از زیرساخت ریلی و ارتباط با شرق آسیاست.
به گزارش سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس؛ علی‌اکبر پورجمشیدیان در جریان بازدید از این شهرستان افزود: همین ویژگی‌ها منطقه سرخس را در زمره مناطق اولویت‌دار کشور در حوزه تعاملات اقتصادی و تأمین نیازهای داخلی قرار داده است.
وی گفت: با توجه به زیرساخت‌ها و موقعیت ممتاز جغرافیایی و ارتباطات گسترده با کشورهای حوزه سی‌آی‌اس و نیز کشور چین این روزها اهمیت مرزهای زمینی و ریلی دوچندان شده و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی، ضرورتی راهبردی برای تأمین نیازهای کشور و تقویت مناسبات اقتصادی محسوب می‌شود.
دبیر شورای امنیت کشور با بیان اینکه مرز سرخس از جایگاه ویژه‌ای در تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست برخوردار است، افزود: برخورداری از مرز ریلی، استقرار منطقه آزاد تجاری- صنعتی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، ظرفیت‌های ارزشمندی را در این منطقه ایجاد کرده است که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور را در حوزه تجارت، واردات، صادرات و ترانزیت تأمین کند.
پورجمشیدیان، توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای شرق آسیا به‌ویژه چین را از فرصت‌های مهم منطقه آزاد سرخس برشمرد و عنوان کرد: فراهم‌شدن بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاران چینی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این منطقه است و می‌تواند زمینه تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور و گسترش مبادلات تجاری را فراهم سازد.
وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در منطقه آزاد سرخس نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌های مسئول در سطح استان و مجموعه‌های ملی است و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های دولتی و سازمان مناطق آزاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری و ترانزیتی داشته باشد.
دبیر شورای امنیت کشور گفت: روحیه جهادی، همدلی و پیگیری مستمر مسئولان برای حل مشکلات موجود از نکات برجسته بازدید امروز بود و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امکان رفع بخش مهمی از موانع در سطح منطقه وجود دارد.
پورجمشیدیان در ادامه از آمادگی شورای امنیت کشور برای حمایت از روند توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ترانزیتی مرز سرخس خبر داد و افزود: تمامی موضوعات و مطالباتی که برای تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت کالا نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر باشد، از طریق شورای امنیت کشور کارویژه مرز و در صورت ضرورت دولت و شورای عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد تا زمینه تسریع در رفع موانع و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های این منطقه فراهم شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عنوان کرد: امنیت پایدار در این منطقه مرزی، زمینه مناسبی برای حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی فراهم کرده است و با توجه به اقدامات انجام‌شده زیرساخت‌های موجود و طرح‌های در دست اجرا، آینده‌ای روشن برای منطقه آزاد سرخس، توسعه فعالیت‌های مرزی و بهبود شرایط اقتصادی مردم این شهرستان پیش‌بینی می‌شود.
گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جاده‌ای سرخس در انتهایی‌ترین منطقه شمال‌شرق ایران در استان خراسان‌رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال‌شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به‌ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

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