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کد خبر: ۳۴۰۴۸۶
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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تعطیلی سراسری مدارس در دستور کار نیست بازگشت ۱۲۸۸ واحد آموزشی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت

همدان- خبرنگار کیهان: 
وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه تداوم آموزش حضوری از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش است، افزود: تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور در دستور کار نیست و در صورت بروز شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس براساس شرایط و اقتضائات هر استان انجام خواهد شد.
علیرضا کاظمی پیش‌بینی‌ها درباره تعطیلی مدارس تا اواسط آبان‌ماه مبنای درستی ندارد، گفت: دستورالعمل مدیریت شرایط احتمالی در مدارس تدوین شده است و پس از ابلاغ این دستورالعمل، استانداران با بررسی وضعیت و تهدیدهای موجود در هر استان، تصمیمات لازم را در شورای تأمین اتخاذ خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مدارس باید آخرین مراکزی باشند که در شرایط اضطراری و اجتناب‌ناپذیر به سمت آموزش غیرحضوری می‌روند، خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت آموزش‌وپرورش و استانداران بر استمرار آموزش حضوری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعطیلی مدارس است و مدارس کشور فعالیت خود را به‌صورت حضوری ادامه می‌دهند.
کاظمی با اشاره به آسیب‌دیدن یک‌هزار و ۵۰۷ واحد آموزشی در جریان جنگ، گفت: از مجموع یک‌هزار و ۵۰۷ واحد آموزشی آسیب‌دیده از جنگ، یک‌هزار و ۲۸۸ واحد تا ۱۵ شهریورماه به چرخه فعالیت بازگشتند.
افزایش ۶ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
کاظمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس اظهار کرد: حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی کشور افزوده شده است که بخش قابل‌توجهی از آنها را زمین‌های چمن مصنوعی تشکیل می‌دهند.
وی افزود: توسعه این فضاها امکان استفاده دانش‌آموزان مناطق روستایی و دورافتاده از امکانات ورزشی را نیز فراهم کرده است.
هدف‌گذاری ۳۰ همتی برای مشارکت خیران مدرسه‌ساز
وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز، گفت: میزان مشارکت خیران در سال گذشته به بیش از ۲۸.۵ همت رسید و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری ۳۰ همتی انجام شده که تاکنون ۱۶ همت آن محقق شده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش‌وپرورش صرفاً به ساخت مدارس و تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: دولت در کنار توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت آموزشی را نیز دنبال می‌کند و در همین راستا، نقشه راهی برای شناسایی و تقویت مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت آموزش طراحی شده است. وی همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان گفت: مسائل و مشکلات معیشتی معلمان با جدیت پیگیری می‌شود، اما حل برخی از این مشکلات علاوه بر تأمین منابع مالی، به رفع موانع قانونی و اخذ مجوزهای لازم نیاز دارد.
بهره‌برداری از ۷۳ پروژه نهضت عدالت آموزشی 
در همدان
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان همدان، گفت: از مجموع ۱۱۱ پروژه پیش‌بینی‌شده در این نهضت، تاکنون ۷۳ پروژه به بهره‌برداری رسیده و پیشرفت اجرای طرح‌ها از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهر همدان، گفت: پروژه‌های بزرگی از جمله مجتمع‌های آموزشی کوی پرواز که از مجموعه‌های بزرگ آموزشی کشور به‌شمار می‌روند، طراحی شده‌اند و پروژه آموزشی دانشگاه فرهنگیان نیز در برنامه افتتاح قرار دارد.

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