شهرکرد- خبرنگار کیهان:

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: امروزه مأموریت‌های فراجا در تراز یک سازمان نظامی - امنیتی تعریف می‌شود و باید در همه عرصه‌ها آمادگی عملیاتی خود را ارتقا دهیم.

سردار قاسم رضایی در جلسه کمیسیون عملیات ویژه انتظامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این ارتقا تنها به تجهیزات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در گرو آموزش مستمر، رزمایش‌های هدفمند و به‌روزرسانی تاکتیک‌هاست.

وی افزود: نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری عملکرد مطلوبی نسبت به قبل داشته و با پشتکار و جدیت در زمینه‌های انتظامی، به مردم خدمت کرده است و همچنین آمادگی لازم برای شرایط دفاعی کشور را دارد.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی این استان در زمینه سازمان دوم رزم و روحیه تکلیف‌مداری و اصول تاکتیکی جنگ را به‌خوبی دنبال کرده و در همین حین وظایف ذاتی خدمات انتظامی و اصل انعطاف‌پذیری را در کوتاه‌ترین زمان بالا برده است.

وی یادآور شد: الگوی انتظامی کشور برگرفته از گنجینه هشت سال دفاع مقدس است که با روحیه ایثار و شهادت به‌خوبی در تمامی قسمت‌ها ساری و جاری است.

رضایی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی امروز پلیس خدمت‌گزار و پلیس مجاهد تکلیف‌مدار است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از طرح امنیت محله‌محور در این استان به‌خوبی اجرا شده و در بلندمدت ثمره و نتیجه خود را خواهد داد.