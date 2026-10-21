حمله به اتاق فرماندهی مزدوران سعودی در عدن / یحیی سریع: دقیق زدیم!

سرویس خارجی-

همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن در تعز و تغییر موازنه میدانی، اتاق عملیات مزدوران وابسته به رژیم سعودی در اردوگاه بدر عدن با موشک بالستیک هدف قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد که اصابت موشک دقیق و مستقیم بوده است.

مداخلات نظامی قدرت‌های بین‌المللی و جنگ‌های نیابتی آنان اغلب نه به تثبیت نظم مطلوب، بلکه به بازتولید خشونت و بی‌ثباتی منجر می‌شوند. زمانی که یک دولت با اتکا به برتری نظامی متعارف و حمایت خارجی، استراتژی اجبار و محاصره را جایگزین دیپلماسی می‌کند، نتیجه محتمل آن فرسایش مشروعیت طرف مداخله‌گر و تقویت توانمندی‌های نامتقارن طرف مقابل است که در نتیجه سال‌ها نبرد آزموده شده. در چنین بستری، تحلیل تحولات میدانی باید فراتر از گزارش‌های لحظه‌ای، به پویایی‌های ساختاری قدرت، هزینه‌های انسانی بلندمدت و محدودیت‌های نظم منطقه‌ای مبتنی بر زور بپردازد.

اما دیروز و همزمان با ادامه پیشروی نیروهای مسلح یمن در شهر تعز واقع در جنوب غرب کشور، حمله موشکی دقیقی به اتاق فرماندهی مزدوران وابسته به عربستان سعودی در عدن انجام شد. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که این عملیات با یک موشک بالستیک علیه اتاق عملیات مستقر در اردوگاه بدر صورت گرفته و اصابت آن مستقیم و دقیق بوده است. این تحول در حالی رخ می‌دهد که نیروهای یمنی وارد بخش‌های داخلی تعز شده‌اند و درگیری‌ها از حومه به درون شهر کشیده شده است.

جبهه‌های درگیری در تعز

بر اساس گزارش‌های محلی و روزنامه الاخبار لبنان، پیشروی نیروهای مسلح یمن در تعز ادامه دارد و نبردها در سه محور جریان دارد. کانون درگیری‌ها در مناطق کلابه و الجحملیه در سمت شرق و مناطق پدافند هوائی و عصیفره در سمت شمال متمرکز است. گروه‌های مورد حمایت رژیم سعودی پس از دست دادن مواضع خود و کاهش پوشش هوائی سعودی، عملاً از نبرد دست کشیده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده تغییر موازنه میدانی به نفع نیروهای یمنی است.

با تسلط نیروهای انصارالله بر حدود ۲۰ منطقه استراتژیک و راه‌های ارتباطی استان‌های شمالی و جنوبی، حزب اصلاح (نزدیک به رژیم سعودی) که تعز را دژ اصلی خود می‌داند، به این نتیجه رسیده که در حال شکست است. منابع نزدیک به این حزب اعلام کرده‌اند که به دنبال توافق با انصارالله با میانجی‌گری عمان هستند و پیشنهادهایی از جمله توقف درگیری‌ها، بازگشایی راه ارتباطی عدن-تعز-صنعا و کنترل مشترک تعز را مطرح کرده‌اند. هیئتی از حزب اصلاح نیز وارد مسقط شده است. برخی مقامات این حزب به دلیل مشارکت در اقدامات خرابکارانه تحت تعقیب قرار دارند و شماری از سران نظامی و حزبی آن پیشنهاد خروج امن را پذیرفته‌اند.

بیانیه یحیی سریع

یحیی سریع در بیانیه‌ای تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن اتاق عملیات وابسته به مزدوران سعودی در اردوگاه بدر شهر عدن را با موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند و عملیات به‌صورت دقیق و مستقیم انجام شده است. این حمله در شرایطی صورت گرفت که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوائی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن سازماندهی کرده بود. جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط، طائف، الخرج و فرودگاه شروره به پرواز درآمده بودند.

حمله به فرودگاه الریان در مکلا

خبر دیگر از حملات بی‌وقفه انقلابیون آن‌که نیروهای مسلح یمن فرودگاه الریان در شهر مکلا را نیز با سه موشک بالستیک هدف قرار دادند. منابع یمنی از حضور شماری از فرماندهان ارتش عربستان سعودی و مزدوران وابسته به آن در این فرودگاه خبر داده‌اند. این عملیات بخشی از پاسخ‌های هدفمند یمن به تجاوزات ائتلاف سعودی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توانایی نیروهای مسلح یمن در هدف‌گیری نقاط حساس

است.

دروغگویی رژیم سعودی

یحیی سریع در واکنش به ادعای ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن هیچ عملیات نظامی در عمق اراضی عربستان انجام نداده‌اند. وی ادعای رهگیری پنج پهپاد بر فراز مدینه منوره و منطقه الشرقیه را دروغی آشکار و بهتانی بزرگ علیه ملت یمن و نیروهای مسلح آن توصیف کرد. این بیانیه پس از آن صادر شد که عربستان مدعی انهدام پهپادهایی شده بود که به سمت مدینه پرتاب شده‌اند؛ ادعایی که سخنگوی یمن آن را فاقد اعتبار دانست.